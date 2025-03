Adelante pide cesar a Nieto si no rectifica su "insulto" a funcionarios de la Junta vinculando teletrabajo y vacaciones

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este miércoles que el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, no debería seguir en el cargo "si no rectifica" lo que califica como "insulto" a los trabajadores públicos de la Junta al afirmar que "no pueden confundir teletrabajo y vacaciones".

García se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa en el Parlamento dos días después de que Nieto afirmase durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía que la Junta eliminará los dos días semanales de teletrabajo actualmente vigentes si los resultados "no son positivos" en cumplimiento de objetivos "porque no se puede confundir teletrabajo y vacaciones".

"Nieto venía a decir o a insinuar que el teletrabajo para los funcionarios de la Junta de Andalucía es como una forma de escaquearse o unas vacaciones. A mí me parece que esto es un insulto y un consejero de la Junta de Andalucía no puede estar insultando a sus trabajadores, debería ser la persona que los defendiera", ha criticado el portavoz de Adelante, que ha recordado que "en Andalucía tenemos la tasa de teletrabajo más baja de todo el Estado".

En este sentido, García se ha preguntado si Nieto piensa "que los trabajadores públicos del resto del Estado son unos flojos que se quieren escaquear" y ha reprochado al consejero que reproduzca "el estigma de siempre contra los andaluces, que viniendo de un andaluz es aún más grave". "Esto es un insulto contra los trabajadores públicos, o rectifica o no debería seguir siendo consejero de la Junta de Andalucía", ha recalcado.

Por otra parte, el portavoz de Adelante también ha cargado contra la Junta por los cambios constantes en el día de celebración de las reuniones semanales del Consejo de Gobierno, que este miércoles tendrá lugar a partir de las 17.30 horas porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, preside por la mañana la entrega de los II Premios Andalucía de Tauromaquia.

"Andalucía debería tener un Consejo de Gobierno que fuera un poquito serio y se reúna el día que tienen que ser, con su orden del día, sin estar cambiando en función de los titulares que saque el Gobierno central, en función de la oposición o ahora en función de unos premios de la tauromaquia", ha asegurado García, que ha lamentado que el Ejecutivo de Juanma Moreno "se está cargando la institucionalidad de Andalucía con este tipo de cosas y me gustaría que se tomaran a ellos mismos un poquito más en serio".

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado este lunes sobre la elaboración por su departamento del futuro decreto de teletrabajo de los empleados públicos de la Administración autonómica y la consiguiente negociación con los sindicatos que "si se pretende confundir teletrabajo y vacaciones no vamos a jugar", al tiempo que ha precisado que la oferta lanzada a los representantes sindicales es de dos días semanales de trabajo a distancia.

Nieto se ha pronunciado así en el coloquio posterior a su intervención en los Encuentros Informativos de Europa Press Andalucía, que se ha desarrollado en esta jornada en la sede central de la Fundación Cajasol con el patrocinio de Azvi.

El consejero competente en Función Pública ha precisado que en estos momentos los empleados de Administración General de la Junta de Andalucía tienen un día de la semana laboral de teletrabajo, mientras que la media de las comunidades autónomas se sitúa entre los 2,5 días y los 3, para considerar que en el supuesto de lograr un acuerdo Andalucía se situaría en "una decisión intermedia".

El consejero de Justicia ha planteado "una medición de la actividad que se desarrolla en teletrabajo" para evaluar su contribución, que se encaminaría no a ver "el tiempo que se está delante del ordenador" y sí "los objetivos cumplidos", para remarcar entonces que si la Junta de Andalucía percibe que se ajusta el rendimiento a las metas planteadas, "si esos objetivos son positivos, mantendremos los dos días de teletrabajo".

"Si no son positivos, eliminamos el teletrabajo, porque no se puede confundir teletrabajo y vacaciones", ha subrayado José Antonio Nieto, quien se ha mostrado convencido de que "todo el mundo lo entiende", incluidos ahí sindicatos y los propios empleados públicos, y que esa será la posición que en la Junta de Andalucía "vamos a defender".