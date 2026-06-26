Adelante pide el cese del delegado de Salud de la Junta en Granada por el "caos" en la Atención Temprana

La secretaria general de CCOO del Hábitat de Granada, Angustias Díaz. - CCOO GRANADA

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato del Hábitat de CCOO Granada da comienzo a la ya tradicional campaña anual por calor en el sector de la construcción en la provincia, en la que propone una labor de informativa y de vigilancia del cumplimiento por parte de las empresas de las medidas de prevención ante los riesgos por exposición a altas temperaturas.

Desde CCOO valoran el carácter precursor de la campaña y que esta haya hecho que paulatinamente se haya tomando conciencia por parte de entes públicos y responsables empresariales de los graves riesgos a los que se exponen las personas trabajadoras debido a las continuas olas de calor y las consecuentes elevadas temperaturas.

La campaña se extenderá durante todo el verano y mientras que persistan temperaturas extremas. La secretaria general de CCOO del Hábitat de Granada, Angustias Díaz, explica que en el pasado año 2025 la primera alerta naranja con temperaturas de 40 grados fue declarada por la Aemet el 8 de junio y la última alerta amarilla se produjo el 18 de septiembre, con temperaturas máximas de 39 grados.

"Este año 2026 ya hemos sufrido la primera ola de calor que se ha iniciado el pasado día 20 de junio", expone el sindicato, que tiene previsto visitas a pie de obra por grupos de trabajo, que revisarán e informarán para que se cumpla con las medidas preventivas por la exposición al calor, tales como, acceso a protector solar, suministro de agua fresca, zonas con sombra y/o climatizadas, organización del trabajo de mayor esfuerzo, en horas de menos calor y cumplimiento de la jornada intensiva que en 2026 está prevista desde el 1 de julio al 30 de agosto.

Señalan además que dicha jornada no limita que se tomen medidas de organización de horarios por parte de las empresas ante elevadas temperaturas, llegando incluso de ser necesario, a paralizar la actividad, en cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Díaz informa que, de las más de 38 denuncias que desde CCOO del hábitat de Granada se tramitaron ante la Inspección de Trabajo en 2025, esta informó que continúan existiendo incumplimientos en materia de salud laboral en el sector de la construcción, frente a las altas temperaturas, pero en la mayoría de los casos, cuentan ya con protocolos específicos.

La responsable sindical hace hincapié en las personas trabajadoras especialmente sensibles a estos riesgos, como son los casos de enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, por lo que el equipo de visitas a la obras de CCOO hará el correspondiente seguimiento para el cumplimiento efectivo de los protocolos.

La campaña afecta a 12.120 personas trabajadoras de la construcción en Granada. En 2025 existieron 866 accidentes en este sector, pero ninguno se ha podido relacionar con el calor. Hasta abril de 2026 se han producido 478 accidentes en la provincia, de los cuales 101 son in itinere, "fiel reflejo del largo camino que queda en la aplicación de la prevención de riesgos laborales", finaliza la responsable de CCOO.