Adelante pide la comparecencia de Moreno en el Parlamento por el caso mascarillas y explicaciones por contratos del SAS

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha registrado en el Parlamento "una petición de comparecencia" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en el Pleno "para que explique su implicación en los contratos irregulares del caso de las mascarillas de Almería", por el que han sido detenidos el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el vicepresidente Fernando Giménez, además del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, si bien han sido suspendidos de militancia por el partido tras sus arrestos.

"Queremos saberlo absolutamente todo", ha aseverado la diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que también ha indicado que su formación volverá a solicitar una comisión de investigación por el caso de supuestas irregularidades en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el que este pasado martes declararon como testigos la viceconsejera de Hacienda de la Junta, Amelia Martínez, y cuatro exdirectivos de la administración andaluza.

La parlamentaria de Adelante se ha hecho eco este miércoles de las noticias que "a diario" saltan sobre supuesta corrupción que afecta a los "grandes partidos del bipartidismo" como si fuera "un mal endémico" para dichas organizaciones, según ha comentado.

Respecto al caso del supuesto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 que afecta a la Diputación de Almería, Begoña Iza ha subrayado que "está tocando a altos cargos" del PP, así como ha expresado su "indignación" por lo que se va conociendo, y se ha preguntado "qué más no sabemos" todavía de este asunto.

"¿Qué ocurriría si investigáramos a fondo al PP en Almería y en todo el territorio andaluz?", se ha preguntado la parlamentaria de Adelante, quien ha opinado que "no es suficiente con las medidas cosméticas que ha tomado de nuevo" el PP-A liderado por Juanma Moreno, que "elimina a unos cargos y pone a otros" como "primera y única solución que se le ocurre"m ha apostillado.

En esa línea, ha comentado que a Moreno "lo que le gusta es quitar a un presidente, poner a otro --como ocurriría en el caso de la Diputación almeriense--, y aquí no ha pasado nada", cuando "sí pasa", según ha remarcado Begoña Iza, quien en esa línea ha enfatizado que "no basta con quitar a un alto cargo y poner a otro", sino que "hacen falta responsabilidades", y el presidente del PP-A y de la Junta debería promover "una investigación profunda" para saber "qué pasa entre sus filas".

La diputada de Adelante ha criticado que Moreno diga que "no sabe nada" de lo ocurrido en Almería. "No nos lo creemos", ha advertido, y ha insistido en reclamar "explicaciones" al Gobierno de la Junta aunque no está "muy en el espíritu" del Ejecutivo del PP-A ofrecerlas, según ha agregado antes de subrayar también que en este asunto "hace falta transparencia, luz y taquígrafos".

CONTRATOS DE EMERGENCIA DEL SAS

La parlamentaria de Adelante ha puesto de relieve que las detenciones en Almería se han producido en la misma semana en la que empiezan a "desfilar por los juzgados altos cargos de la Junta para dar explicaciones sobre los contratos de emergencia que se hicieron" por parte del SAS "entre 2021 y 2023 a dedo, sin concurrencia y cuando ya había pasado la pandemia" de Covid-19.

Tras las declaraciones de testigos de este pasado martes, la diputada ha señalado que "la novedad" en este caso es que "el PP ha admitido que en 2020 se cambió la fiscalización de los contratos de emergencia y se empezaron a fiscalizar 'a posteriori' en lugar de hacerlos previamente, y que fue por un acuerdo verbal". "¿En qué cabeza cabe esto? En la de alguien que lo que quiere es seguir enriqueciendo a sus 'amiguetes'", ha comentado Begoña Iza, quien ha advertido de que al PP-A le "empiezan a saltar casos" de supuesta corrupción que mantienen a los 'populares' "entretenidos en los juzgados".

"No sabemos si esto va a ser la punta del iceberg", ha agregado la diputada, quien en ese punto ha recordado la iniciativa que impulsó su grupo para constituir una comisión de investigación en el Parlamento por el caso de los contratos de emergencia, y que decayó la semana pasada en el Pleno por el voto en contra de la mayoría absoluta del PP-A.

La parlamentaria de Adelante ha avanzado que su grupo va a "insistir" y volverá "a registrar" esta iniciativa, "a ver si dan explicaciones" desde la Junta de "qué pasa con estos contratos de emergencia".

"CORRUPCIÓN" TAMBIÉN EN TORNO AL PSOE

Por otro lado, Begoña Iza se ha referido también a "los casos de corrupción del Partido Socialista", que desde Adelante también quieren "que se investiguen, que se diriman responsabilidades" por ellos, y "que se juzguen", según ha querido dejar claro.

En ese punto, ha aludido al caso que afecta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que "a través de Servinabar" se había llevado "dos millones de euros" en comisiones por las obras del puente del Centenario de Sevilla, según ha criticado la parlamentaria de Adelante.

En esa línea, ha aseverado que "aquí no se libran ni unos ni otros", y que, "en 40 años, entre unos y otros, entre el PSOE y el PP, lo que han hecho es llevar a la ruina a Andalucía", y "ninguno de los dos partidos del bipartidismo se ha comprometido de verdad con los andaluces".

Se ha preguntado así "dónde están las medidas del PSOE contra la corrupción, porque tampoco se ven", y ha criticado que "vengan de Madrid" o "de Navarra a enriquecerse con nuestras obras" en Andalucía, "a traer su corrupción, como si no tuviéramos bastante ya" con la del PSOE y el PP en Andalucía, según ha agregado la diputada antes de sentenciar que desde Adelante también exigen "medidas y que el PSOE dé la cara por los andaluces" al hilo de los supuestos casos de corrupción que le afectan.