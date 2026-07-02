Adelante pide un debate previo a la segunda votación de investidura si hay "acuerdo secreto" entre PP y Vox

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, tras intervenir en la segunda jornada del debate de investidura. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha compartido en redes sociales el registro de una petición a la Mesa del Parlamento para que habilite un debate previo a la segunda votación de la investidura del presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, en caso de producirse un acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox.

"Hay un acuerdo secreto entre PP y VOX y nos van a obligar a votarlo esta tarde sin debate y sin conocer el contenido. Si sigue así, la votación de hoy no es democrática", ha subrayado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

"¿Qué tiene que esconder Moreno Bonilla?", se ha preguntado García que se suma así a la misma petición registrada por el PSOE-A en la jornada del miércoles pidiendo también un debate previo.

Sobre dicha petición, el secretario adjunto de organización del partido, Alejandro Moyano, ha señalado este jueves que aún no ha tenido respuesta por parte de la Mesa del Parlamento.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, aseguraba este miércoles que dicha posibilidad "no está recogida en el reglamento del Parlamento".

La segunda votación para la investidura de Juanma Moreno está prevista para su inicio a las 19,00 horas, 48 horas después de la primera en la que el candidato del PP-A a la reelección no obtuvo la mayoría absoluta tras no cerrarse el acuerdo con Vox, con el que lleva negociando cerca de cuatro semanas.