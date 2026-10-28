Adelante pide la dimisión de Puente por accidente en Toledo: "La culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ofrece una rueda de prensa. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido la dimisión del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a consecuencia del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que por el momento le ha costado la vida a 68 personas.

"Óscar Puente debe dimitir hoy. La culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador. Y lo pensamos también mucha gente de izquierdas", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial de la red social 'X'.

En esta línea, García ha recordado el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas el pasado mes de enero. "Dos veces la línea de Andalucía en un año", ha remarcado.

"La prioridad el cariño y apoyo a las víctimas", ha destacado el portavoz de Adelante. El partido ha suspendido todos sus actos programados para este miércoles.