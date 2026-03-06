Adelante pide en Granada que no se olvide a las zonas más afectadas por el temporal en Andalucía

Desde la derecha en la imagen el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y la candidata en Granada, Inma Manzano - ADELANTE ANDALUCÍA

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y la candidata de la formación por Granada para las próximas autonómicas, Inma Manzano, han visitado la zona de Huétor Tájar, en el Poniente de la provincia, afectada por el temporal, pidiendo que no se olvide a las áreas más afectadas por el tren de borrascas de este invierno "tras haber pasado la noticia".

Durante la visita se han reunido con agricultores, personas afectadas por la borrasca y conocido cooperativas de espárragos y otros productos que están gravemente afectados por la situación en una zona especialmente agrícola, según ha informado Adelante Andalucía en una nota de prensa.

García ha pedido que "no se pase página" y que "no se olvide esta situación cuando se hayan ido los focos, que las administraciones sigan estando porque para eso tiene que estar la política para solucionar los problemas de la gente"

Así el portavoz de Adelante ha exigido a las administraciones, tanto del Gobierno central como el andaluz, que las ayudas "sean ágiles, urgentes y lleguen ya", y ha añadido que hay que prestar especial atención para que dichas ayudas "no solo se queden en la barrera de las grandes empresas y lleguen a los pequeños agricultores".

En ese sentido ha insistido en una medida que está relacionada con la supervivencia del trabajo en el campo por lo que desde la formación andalucista exigen que "se elimine el requisito de las peonadas permanentemente, porque es un chantaje al que se ven sometidos los jornaleros".

"No podemos olvidar el campo andaluz, no podemos dejar que un temporal como este maltrate a nuestro campo y las administraciones no hagan nada. Vamos a estar vigilantes ante esta situación, porque cuando se han ido los focos, cuando se han ido todos los políticos, es cuando hay que estar, cuando hay que hacer seguimiento y cuando hay que seguir presionando para que las administraciones cumplan con el Poniente granadino", ha finalizado el candidato a la Junta.