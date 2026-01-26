Adelante pide "una investigación independiente" sobre accidente de Adamuz y sitúa a ADIF como "empresa sin trabajadores"

Imagen del encuentro de este lunes entre el portavoz de Adelante, José Ignacio García, con la sección ferroviaria del sindicato CGT. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reclamado este lunes sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha reclamado "una investigación transparente e independiente", por lo que ha apostado por que "tarde lo que tenga que tardar" para así "llegar al fondo de la cuestión" y que "no se le pongan cortapisas políticas", por lo que ha invocado aquí que "no puede suceder como con la investigación con el accidente de Angroi".

Ha argumentado el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta que "ninguno de los partidos tenemos que decir qué es lo que ha pasado", rol que le ha atribuido a "los técnicos, a los investigadores", convencido de que "tienen que ser la gente que sabe", al tiempo que ha reclamado que "el silencio sea la coartada para tapar las responsabilidades que pudieran tener las empresas privadas que gestionan el sistema ferroviario". .

En declaraciones a los medios de comunicación tras celebrar una reunión con el sindicato CGT, ha expresado su apoyo a la huelga convocada tanto en Adif como en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero por considerar que "tenemos que poner foco en ellos" y que "sean protagonistas de la solución de los problemas que sufre el sistema de ferroviario público".

Ha defendido que "haya una movilización fuerte" de los trabajadores del sector y que reciban apoyo de la ciudadanía tras recordar que "también han fallecido dos trabajadores ferroviarios" y que llevan años poniendo el dedo en la llaga de que hay muchos problemas" en el sector.

Ha sostenido el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta en las elecciones al Parlamento previstas en el primer semestre de este año que "Adif, en el apartado de alta velocidad, no es verdad que sea una empresa pública", convencido de que solo es "una carcasa pública para repartir dinero a contratas con multinacionales" por cuanto ha defendido que "no tiene apenas trabajadores en el terreno".

"Todo el mantenimiento de las líneas de alta velocidad es responsabilidad de empresas multinacionales que tienen la contrata del servicio y estamos viendo que hay problemas de control, problemas de fiscalización de los trabajos que se hacen y no se hacen", ha seguido argumentando en este sentido.

Ha advertido de que esa externalización del control de la obra pública ferroviaria supone que quienes la ejecutan "no tienen la formación que tienen los trabajadores del sector público", ya que "no tienen la especialización", además de alertar de que "el mantenimiento preventivo, correctivo, en un mismo tramo de vías pueden participar cinco empresas diferentes".

Ante este relato de esa fragmentación en la supervisión de la obra pública ha concluido que "es un descontrol" y que "falta control, fiscalización" acerca del "dinero público que invertimos", razonamiento a partir del cual ha planteado que "exigimos una auditoría que se sepa dónde ha ido ese dinero" ante la evidencia de que "problemas en el sistema ferroviario hay muchos y lo estamos viendo con consecuencias trágicas".

"Hay que abrir un debate social sobre estas privatizaciones de ADIF y cómo todo este dinero público se está repartiendo en grandes empresas sin control, sin fiscalización, sin coordinación y encima explotando a trabajadores", ha remachado su reflexión en este sentido.

Tras reivindicar que su partido "hemos traído muchas veces problemas ferroviarios" al Parlamento de Andalucía, se ha lamentado de que "después de un accidente como el que hemos vivido, de 45 muertos en Andalucía, ahora todo el foco mediático esté en los problemas de Cataluña", por cuanto ha planteado que "el foco no vuelva a estar otra vez en Madriluña, en Madrid y Cataluña" y ha proclamado que "esto que ha pasado en Adamuz es la punta del iceberg de un problemón de gestión ferroviaria".