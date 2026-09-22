Adelante pide a Junta que acoja a menores migrantes de Ceuta porque hay un "40 por ciento de plazas libres" en centros

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este martes al Gobierno de Juanma Moreno que acoja a menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta porque en la comunidad autónoma, en este momento, hay un "40 por ciento de plazas libres" en centros de acogida.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, García ha denunciado que la Junta no está "acogiendo" a esos menores porque está en "el juego corto de la peleita, intentado meter el dedo en el ojo al rival político", lo que, al final, supone echar "a pelear a la población ceutí".

García ha considerado que por parte del Gobierno central ha habido una "muy mala gestión" de la crisis migratoria en Ceuta, lo que ha llevado a una situación de "caos" que están sufriendo tanto los ciudadanos de Ceuta como los migrantes.

Ha añadido que "la derecha y la extrema derecha están aprovechando" esa situación para meter "cizaña, odio y racismo y generar una situación de violencia".

"Un círculo vicioso: Un gobierno que ha gestionado muy mal las cosas, lo que alimenta que la derecha y la extrema derecha vayan generando una situación de odio a las personas migrantes, al pobre", ha señalado el portavoz de Adelante.

Asimismo, ha considerado "llamativo que las comunidades autónomas del Partido Popular que tanto dice que apoyan a Ceuta, a la hora de enviar recursos, de acoger a los niños o de arrimar el hombro" dicen que "no".