Adelante pide a Moreno que "se deje de teatrillo" para formar gobierno: "Que vaya aceptando la realidad"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha vuelto a mostrar este miércoles su rechazo a apoyar una futura investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, al que ha pedido que "se deje de teatrillo" para formar un futuro gobierno.

"Que vaya aceptando un poco la realidad, que haya gobierno o que asuma que no va a haber gobierno y por tanto se empiecen a debatir y afrontar los problemas de los andaluces", ha señalado en una atención a los medios tras reunirse con el presidente del Parlamento autonómico, Jesús Aguirre.

Sobre una posible entrada de Vox en un gobierno de coalición con el PP-A, García se ha mostrado convencido de dicho escenario, y en caso de que no se produzca, ha asegurado que dicho partido "condicionará" la acción ejecutiva de Moreno.

"¿Alguien sabe la diferencia en materia de política de vivienda o política sanitaria entre el PP y Vox? Alguna vez ha dicho Vox que esté en contra del proceso de privatización de la Universidad que está llevando a cabo el PP", ha aseverado.

En esta línea, García ha destacado que van a estar "vigilantes" ante la acción del futuro gobierno de la Junta de Andalucía y ha subrayado que "no van a permitir ataques" a los derechos humanos y de los trabajadores.

"Creemos que lo mejor para los andaluces es que pongamos las bases desde ya para que podamos echar al Partido Popular en las próximas elecciones y estamos trabajando en esa dinámica", ha señalado.

El portavoz de Adelante Andalucía no se ha aventurado a decir una posible fecha para la primera sesión de investidura, una cuestión que espera conocer este miércoles cuando termine la ronda de consultas por parte de Aguirre a los grupos parlamentarios.