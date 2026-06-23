Montero cree tras reunirse con Aguirre que PP y Vox tienen "sellado" su acuerdo y el pleno de investidura será "en días"

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, mantiene una reunión con la secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero, en el marco de la ronda de contactos para la elección de candidato a la Presidencia de la Ju - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha participado este martes en la ronda de consultas que ha convocado el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP-A), previa a la propuesta de una candidatura a la investidura como presidente de la Junta tras las elecciones del pasado 17 de mayo, y ha trasladado su convicción de que PP-A y Vox ya tienen "sellado" su acuerdo para investir al líder 'popular', Juanma Moreno, y que el debate de investidura se convocará para dentro de "pocos días".

Así lo ha explicado la dirigente socialista en una atención a medios en el Parlamento tras reunirse con Aguirre en el marco de un encuentro que ha definido como "cordial" y de corta duración, y en el que le ha anticipado el voto "contrario" del Grupo Socialista a la propuesta de candidato a la Junta que "se puedan plantear" por parte de "los grupos de la derecha, y en concreto, la única" que se conoce por ahora, que sería la del presidente del PP-A, Juanma Moreno, que optaría así a la reelección como jefe del Ejecutivo autonómico.

María Jesús Montero ha explicado que, tras la ronda de consultas con los cinco grupos parlamentarios, que finalizará este miércoles, y ver "qué candidato puede tener más posibilidades" de ser investido, el presidente del Parlamento convocará el debate de investidura que "tiene previsto para dentro de unos días".

La también portavoz parlamentaria del PSOE-A ha trasladado su impresión de que PP-A y Vox, que mantienen negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad, "ya tienen acordada y pactada" la investidura de Moreno, "a pesar del vodevil" que, en opinión de la líder socialista, están protagonizando.

A preguntas de los periodistas, ha indicado que el presidente del Parlamento no le ha dado una fecha concreta de cuándo se celebraría el primer debate de investidura, si bien sí le ha transmitido que "el interés de todos" es que haya un Gobierno conformado en la Junta de Andalucía "lo antes posible", y ella está "convencida de que el acuerdo ya está sellado" entre PP-A y Vox.

En esa línea, ha opinado que en estos días se está "asistiendo a la liturgia" de unas "negociaciones" entre ambos partidos en las que "se quiere aparentar dureza", o que por parte de uno y otro grupo sacan "el máximo de su posicionamiento respecto a sus planteamientos iniciales".

Por otro lado, preguntada por una reunión de la Junta de Portavoces para este miércoles en el Parlamento, Montero ha indicado que el presidente Aguirre no le ha dado "ninguna explicación" sobre el motivo de dicha reunión, ni en el Grupo Socialista disponen aún del "orden del día" de la misma.

En todo caso, ha reiterado que el presidente del Parlamento le ha transmitido "su interés de que el pleno de investidura se pueda sustanciar en pocos días, independientemente de que tengan o no tengan las mayorías para poder investir en una primera vuelta al presidente que se proponga" por parte del PP-A.

"La intención del presidente Aguirre es convocarlo (el debate de investidura) en próximos días y que, por tanto, la investidura se pueda votar también en un plazo de tiempo razonable, no después del verano como se ha especulado en algunos lugares", ha añadido María Jesús Montero para finalizar.