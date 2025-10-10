Adelante pide al SAS que detalle la cifra de mamografías realizadas en centros privados: "Moreno mintió al Parlamento"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de 9 de octubre en su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que el jueves "nos mintió" durante la pregunta que le hizo en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Parlamento de Andalucía por cuanto aseguró que la Junta de Andalucía concertaba "cero" mamografías con clínicas privadas.

García ha sostenido en una nota de audio remitida a los medios de comunicación que "el problema es que estaba mintiendo a los andaluces" y ha calificado a Moreno de "desbordado" y "descolocado" en la gestión de esta crisis sanitaria.

Adelante ha registrado este viernes una pregunta escrita para que la Junta de Andalucía aclare si ha concertado pruebas de mamografía entre los ejercicios 2023 y 2025 y cuántas han sido.

En este sentido ha blandido los datos que han aparecido en distintas informaciones periodísticas para concluir que el presidente andaluz "nos mintió" por cuanto ha señalado que se hablan de 300.000 mamografías concertadas en centros privados, así como que "el cribado en las unidades móviles también ha estado privatizado".

"El señor Moreno Bonilla lleva 10 días mentira tras mentira", ha afirmado en este sentido, convencido de que "no sabe cómo gestionar esta crisis" y ha inferido que por ello "no para de mentir", por lo que ha concluido que "los andaluces y andaluzas no nos merecemos un presidente que nos mienta con algo tan grave como es el cáncer de mama".