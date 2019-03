Adelante: PP-A y Cs pretenden apoyos para reformar el Estatuto y eliminar aforamientos con "una política vía whatsapp"

Publicado 13/03/2019 14:13:37 CET

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha censurado este miércoles que el PP-A y Ciudadanos (Cs) pretendan recabar apoyos para la proposición de ley que han registrado de manera conjunta para suprimir los aforamientos con "una política vía whatsapp".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el también líder andaluz de IU, que ha afeado a sendos partidos, socios en el Gobierno andaluz, que propongan dicha supresión, para la que se requiere una reforma del Estatuto de Autonomía, "sin tener mayoría suficiente" y manteniendo con el resto de grupos "una interlocución por whatsapp".

"No son formas que nos pongan un mensaje por whatsapp y nos envíen una propuesta para que la firmemos", ha avisado Maíllo, que ha explicado que Adelante está a favor de la propuesta pero que deben sentarse a hablar porque reformar el Estatuto "es un asunto muy serio y hay que hablarlo de manera formal".

En su opinión, se debe abordar el asunto "atendiendo las posiciones políticas de cada formación y no como si esto fuera uno cambio de negociado de una misma administración porque no lo es, el Parlamento es la configuración de partidos con diferentes modelos y estamos dispuestos a dialogar pero esas no son las formas".

"El tripartito está equivocándose porque cuando se afrontan reformas que exigen una mayoría cualificada para la que son insuficientes, antepone el postureo por encima de la búsqueda de un acuerdo sincero", ha lamentado Maíllo, quien cree que esta forma de proceder "no es seria".

Ha contrapuesto esta situación a las negociaciones que están desarrollándose entre los grupos para renovar los órganos de extracción parlamentaria para defender que "ese es el camino, el diálogo". "Estamos abiertos a negociación pero una negociación seria, no una política vía whataspp", ha remachado.

ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA

De otro lado, en cuanto a la actualización de los órganos de extracción parlamentaria, Maíllo ha recordado que al propuesta de Adelante Andalucía es que los Consejos de Administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual se compongan de cinco miembros cada uno, uno por cada propuesta de los grupos, con voto ponderado, así como que en el de la cadena pública se incluya un representante de los trabajadores.

Igualmente, ha urgido a la renovación del titular de la Defensoría del Pueblo Andaluz y sus adjuntos, además de los tres séptimos de la Cámara de Cuentas, "pendiente de renovar desde noviembre del pasado año".