Adelante promete una oposición en Andalucía "a dos manos, contundente" y sin formar "bloque" con PSOE-A y Por Andalucía

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una entrevista concedida a Europa Press. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha reafirmado en su compromiso de llevar a cabo en esta legislatura "una oposición a dos manos" y "contundente" contra el Gobierno de la Junta apoyado por el PP-A y Vox, así como ha augurado que mantendrá "coordinación" en algunas iniciativas con los otros grupos de izquierda --PSOE-A y Por Andalucía--, pero ha avisado de que no buscará formar un "bloque" con ellos.

Son ideas que el portavoz de Adelante ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha explicado que su grupo, que contará en esta legislatura con ocho diputados en el Parlamento andaluz, va a realizar "una oposición contundente" al Gobierno de Juanma Moreno con la que no le va a "dejar pasar ninguna".

Así, José Ignacio García ha avisado de que desde Adelante se van a oponer a "los ataques contra la clase trabajadora, contra las mujeres", contra quienes "tengan otro color de piel" o "contra el medio ambiente", y van a "defender" sus posicionamientos desde la institución parlamentaria, pero también "con movilizaciones y yendo a los juzgados si hace falta", según ha advertido.

Ha precisado que, "a la vez" que, con una mano, Adelante usará "ese escudo" en su labor de oposición, con la otra mano quiere "proyectar una izquierda nueva, una Andalucía nueva", que sea "bonita en un sentido más amplio, donde la gente pueda divertirse, pasarlo bien, tenga tranquilidad, tiempo libre, ocio", en la que una persona pueda irse "a la Semana Santa, a la Feria, a una barbacoa o a leer, y no esté agobiado" por cuestiones como enfermar y no tener cita para el médico, o por no tener servicio de atención para un hijo con "necesidades educativas especiales".

"COORDINACIÓN" ENTRE GRUPOS DE LA OPOSICIÓN SIN FORMAR UN "BLOQUE"

Por otro lado, el portavoz de Adelante ha dado por hecho que habrá "coordinación" entre su grupo y los otros dos que completan la oposición al Gobierno de Juanma Moreno en el Parlamento andaluz en las cuestiones en las que estén "de acuerdo", y así ha ocurrido ya, con la presentación de iniciativas conjuntas "en la anterior legislatura", según ha puesto de relieve.

En esa línea, ha comentado que en Adelante Andalucía no tienen "ningún problema" en ponerse "de acuerdo en las cosas" en las que estén "de acuerdo con el PSOE, con Por Andalucía, con Izquierda Unida, con Podemos". "Pero no somos un bloque, porque nosotros también tenemos diferencias con el PSOE", ha advertido en ese punto José Ignacio García.

Al hilo, ha marcado diferencias en asuntos como, por ejemplo, "la política de vivienda que hace el PSOE en el Gobierno central", que, en su opinión, "no soluciona los problemas", y al respecto ha indicado que no ve a "un Gobierno central que se parta la cara para que la gente tenga derecho al alquiler, a pagar una hipoteca, que se enfrente a los rentistas" o "a los fondos de inversión".

García ha agregado que también ve actualmente a un Gobierno que "sea nítido y tajante con la corrupción", y al respecto ha subrayado que a él le "da igual" de dónde venga la corrupción, porque la va a "denunciar" y se va a "oponer" a ella "siempre, la haga uno o la haga el otro", ha puntualizado.

De esta manera, ha querido dejar claro que desde Adelante Andalucía contemplan mantener "coordinación en cuestiones puntuales" con los otros grupos de oposición, pero no van a "formar parte de un bloque".

"Nosotros somos la izquierda andalucista, y venimos a defender a la clase trabajadora andaluza", ha añadido el diputado en esa línea y antes de incidir en reivindicar a Adelante Andalucía como un partido que denuncia la corrupción "venga de donde venga, o el derecho a la vivienda", que "es de la gente trabajadora de Andalucía, y ningún gobierno lo está ahora mismo solventando", según ha advertido José Ignacio García.