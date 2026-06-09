Adelante propondrá a Begoña Iza para la Mesa del Parlamento pero creen "que tendrán una vocalía, con voz pero sin voto"

Archivo - La parlamentaria electa de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía propondrá a la diputada electa por Sevilla, Begoña Iza, para formar parte de la Mesa del Parlamento andaluz de cara a la sesión constitutiva de la cámara de este jueves con la que empezará la XIII legislatura.

Según han indicado fuentes del partido a Europa Press, Adelante "no ha hablado con nadie" estos días de cara a una posible negociación para la composición de la Mesa. "Tendremos lo que nos toque", han subrayado desde la formación que "dan por hecho que les tocará una vocalía, con voz pero sin voto".

Adelante estrena esta legislatura grupo parlamentario tras obtener ocho diputados en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, cuando anteriormente conformaba la totalidad del grupo mixto con sus dos parlamentarios, sin opción de poder participar en la Mesa.

Según el reglamento del Parlamento de Andalucía "todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa".

La Mesa está conformada por el Presidente de la cámara, tres vicepresidentes y tres secretarios, todos ellos serán elegidos en la sesión constitutiva de este jueves en la cual "ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá presentar más de un candidato o candidata para cada uno de los puestos de la Mesa", precisa el reglamento.

Una sesión en la que precisamente dos diputados de Adelante, Javier Montes --su número dos por Sevilla, que tiene 26 años--, y Luis Rodrigo, que encabezó la lista de esta formación por Málaga y tiene 27 años, estarán junto a Jesús Aguirre en la mesa de edad.

Iza entró en el Parlamento en marzo de 2025 en sustitución de Maribel Mora, quien fue cabeza de lista por Sevilla en las elecciones de 2022, que renunció a su escaño por motivos personales.