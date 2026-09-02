Adelante propone eliminar las ayudas al alquiler para altos cargos de la Junta: "Nos parece una barbaridad"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado la presentación de una ley para eliminar la ayudas al alquiler para los altos cargos de la Junta de Andalucía. Una ayuda que ha cuantificado en 2.000 euros "limpios" para los cargos y que ha calificado como "una auténtica barbaridad" coincidiendo con "el récord" de altos cargos del actual ejecutivo andaluz.

"Mientras los andaluces pasan muchísimas fatiguitas para pagar el alquiler y la hipoteca, nos parece una barbaridad que a los altos cargos de la Junta de Andalucía se les den hasta 2.000 euros al mes limpios, quitando salario y quitando dieta, para pagar el alquiler. Nos parece alucinante", ha remarcado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

García ha recordado que el PP propuso eliminar estas ayudas "cuando estaba en la oposición". "Resulta que, desde que gobierna el Partido Popular, se han duplicado los beneficiarios de estas ayudas al alquiler a los altos cargos. Y, además, han subido el coste de estas ayudas", ha reiterado.

En esta línea, ha equiparado el coste total desde la Junta hacia los altos cargos con "el coste de 730 médicos especialistas en la Junta de Andalucía". "Solo la ayuda al alquiler a los altos cargos nos cuesta lo mismo que 90.200 horas del servicio de ayuda a la dependencia", ha aseverado.

García ha defendido que los miembros de la Junta "ya cuentan con dietas de desplazamiento y manutención". "Yo creo que a los cargos públicos no les debe costar dinero ese cargo público, creo que los gastos hay que pagarlos. Pero una ayuda extraordinaria, opaca, sin justificación ninguna, de 2.000 euros al mes al alquiler, a mí me parece un privilegio y un gusto", ha remarcado.