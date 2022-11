Adelante quiere que el manifiesto del Parlamento contra la violencia machista se lea en el Pleno y que Vox lo abandone

Reprocha a Educación la ausencia de una instrucción a colegios sobre el 25N

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha reclamado este miércoles en rueda de prensa que la lectura del manifiesto del Parlamento de Andalucía con motivo del 25N, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, se haga en el Salón de Plenos de la Cámara autonómica y no en el patio exterior, como se hará por la negativa de Vox a suscribir una declaración institucional que refleje la posición unánime del Parlamento.

Mora ha planteado sobre esta situación que "es una vergüenza que dice muy poco del presidente, que se aviene a este chantaje de Vox" por cuanto obliga a que el resto de integrantes de la Asamblea Legislativa autonómica "tengamos que salirnos del hemiciclo, donde se representa la soberanía popular, por unos pocos", situación ante la cual ha reclamado que esa lectura del manifiesto contra la violencia machista "se realice dentro y que se salgan los de Vox".

A juicio de la parlamentaria de Adelante Andalucía, con esta actitud de los diputados de Vox, con "su negación de los crímenes machistas, se ponen en el lugar de los agresores, con esta actitud se ponen de parte de los maltratadores y los violadores", antes de volver a insistir en el planteamiento de que la lectura del manifiesto "la realicemos dentro del hemiciclo y no se dé altavoz a quien legitime" la violencia de género.

Mora también ha tenido reproches para el Gobierno andaluz por cuanto ha subrayado "la falta de compromiso, de interés contra la violencia de género" por parte del Gobierno andaluz tras esgrimir que la Consejería de Educación no ha mandado a los colegios el protocolo para la conmemoración de la jornada contra la violencia machista.

"Le ha dado tan poca importancia que no ha mandado la circular", ha puesto de manifiesto la parlamentaria de Adelante Andalucía sobre la actitud de la Consejería de Educación, aunque ha asegurado que "los colegios lo van a celebrar" aun cuando este departamento "no ha mandado ni un euro a los colegios", hecho que ha contrapuesto con que "en el mes de mayo por el Día de las Familias no se le olvidó ni el protocolo ni mandar material".

La diputada de Por Andalucía ha reprochado también el tono de las manifiestaciones de la consejera de Inclusión Social, Loles López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras situar a PSOE y Vox en una guerra ideológica en violencia de género y que ambos partidos representaban los extremos de las posiciones ante la violencia de género.

Mora, tras considerar "una vergüenza" las manifestaciones de López, ha sostenido que "o se está con quien blanquea la violencia machista o con quienes trabajan para proteger a las mujeres" y ha afirmado que "el PP no tiene política firme contra la violencia machista", por cuanto ha recordado que en el Presupuesto mantenga partidas de un millón de euros para las asociaciones antiabortistas.

"No hay justificación para mantener esto", ha dicho la diputada de Adelante Andalucía, que ha deducido que "son políticas que asume de buen grado el PP".