Adelante rechaza el acuerdo Gobierno-Generalitat de Cataluña y pide una "financiación singular" para Andalucía

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado este miércoles que su formación "no está de acuerdo" con lo acordado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, "el PSOE con Esquerra" Republicana de Cataluña (ERC), en relación a una "financiación singular" para dicha comunidad como la que la formación andalucista reclama precisamente para Andalucía.

"No vamos a apoyar ningún acuerdo que no pase por mejorar la financiación de Andalucía y por empezar a solucionar los problemas de Andalucía", ha aseverado José Ignacio García en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre lo acordado en la reunión de la comisión bilateral que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña mantuvieron el pasado lunes, 14 de julio.

El portavoz de Adelante Andalucía ha expresado su oposición a lo acordado en dicha reunión y también en relación al "principio de ordinalidad" a la hora de definir el sistema de financiación para Cataluña, al considerar que "es injusto", lo diga quien lo diga, según ha remarcado, porque "no puede ser que los que ellos dicen que más aportan sean los que más reciben".

Primero habría que "evaluar por qué aportan más ellos", según ha apostillado José Ignacio García, que en ese sentido ha señalado que habría que hacer "cuentas" para ser conscientes de dónde cotizan empresas que operan en Andalucía, como compañías hoteleras de la Costa del Sol o del Polo Químico de Huelva, cuyas "balanzas fiscales" se sitúan "fuera" de la región, según ha citado a modo de ejemplo de cómo "la riqueza que generan los trabajadores andaluces muchas veces está contando en las balanzas fiscales de Madrid o Cataluña".

Dicho esto, el portavoz de Adelante ha opinado que "el problema no son los catalanes, no es el pueblo catalán", que "hace bien pidiendo sus derechos", y en esa línea ha comentado que le "gustaría" que la Junta de Andalucía reclamara "una negociación bilateral" con el Gobierno central como la que posibilita "el Estatuto de Autonomía", y en ese punto se ha preguntado "por qué no se activa esa mesa bilateral" entre los ejecutivos español y andaluz que se contempla en el Estatuto.

En esa línea, ha abogado por que Andalucía cuente con una "financiación singular" porque "siempre ha salido perdiendo en todos los repartos en los últimos 300 años", y "ya es hora de que se reparta bien".

Así, el portavoz de Adelante ha reclamado para Andalucía "tanto como el que más tenga", así como que se compense a esta comunidad que "siempre ha tenido una economía extractivista" con la que "nos han robado la riqueza para el beneficio de unas élites que se forran con este tinglado", según ha remachado.

"CAOS" EN LAS OPOSICIONES DE EDUCACIÓN

Por otro lado, José Ignacio García ha abordado en su rueda de prensa otras cuestiones relativas a la educación y la sanidad andaluza, y así ha criticado el "caos brutal" que, según ha advertido, se está produciendo este año con las oposiciones docentes que se han celebrado en Andalucía entre junio y julio de este año.

"Hace dos semanas ya presentamos una batería de preguntas sobre lo que había pasado en el primer examen, y todo está yendo a peor", con "un caos brutal, una falta de organización y un auténtico desastre" por parte de la Consejería de Educación, según ha relatado el portavoz de Adelante, que ha subrayado que estos exámenes se organizan "todos los años o cada dos años", por lo que "no es tan difícil" organizarlos bien, y se ha preguntado "qué está pasando este año".

"Creo que la gente que organiza las oposiciones a lo mejor no ha pasado nunca por unas oposiciones, y por eso tiene esa enorme falta de sensibilidad", ha añadido José Ignacio García, que ha incidido en denunciar que "lo que está pasando este año con las oposiciones de Secundaria es un auténtico caos" y "una auténtica falta de respeto" a quienes se presentan a estas pruebas, por lo que desde el Grupo Mixto-Adelante Andalucía van a "volver a presentar otra batería de preguntas para que la Consejería aclare por escrito qué ha pasado y qué medios va a poner para que no vuelva a pasar, y cómo se va a proteger a los opositores", ha explicado.

"PRIVATIZACIÓN" DE LA SANIDAD

Finalmente, en relación a la sanidad, ha criticado que la Junta "ha prorrogado hasta septiembre los contratos a dedo con la sanidad privada" que "están siendo investigados por la justicia por presunta corrupción".

José Ignacio García ha criticado así que desde la Junta "dicen que no hay dinero para la sanidad pública en verano", y por eso "cierran centros de salud por las tardes, quirófanos y plantas" de hospitales, pero a la vez "sí hay dinero para prorrogar contratos a dedo con la sanidad privada", y ha concluido abogando por aclarar "quién se está forrando con la privatización de la sanidad".