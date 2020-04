Adelante rechaza la apertura de comercios en festivos de Semana Santa que puede alterar el "confinamiento"

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha considerado este miércoles una "absoluta irresponsabilidad" la decisión del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) de permitir la apertura de comercios de alimentación durante los días festivos de estos próximos Jueves y Viernes Santo, "en un momento como el actual, en el que la prioridad absoluta debe ser mantener y propiciar el confinamiento de la población para combatir la propagación del Covid-19".

En un comunicado, la parlamentaria de Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo, ha señalado que coincide con las organizaciones sindicales y representantes del comercio en que "no hay motivos" para la apertura de los establecimientos el Jueves y Viernes Santo, y cree que la medida es "incomprensible, teniendo en cuenta que la principal directriz que se ha dado a la ciudadanía por parte de las autoridades sanitarias es que no deben salir de casa si no es estrictamente necesario, y esta apertura extraordinaria solo puede propiciar lo contrario".

La diputada andaluza considera, así, que esta medida "no tiene justificación alguna y que, además, sólo puede perjudicar a las personas que trabajan en estos establecimientos y al pequeño comercio de cercanía, que está haciendo estos días un esfuerzo titánico en un contexto adverso", marcado por la evolución del coronavirus.

"Esos comerciantes, que también tienen familia y pueden convivir con personas vulnerables al Covid-19, están en primera línea de fuego y merecen que su Gobierno autonómico articule medidas para protegerles en vez de tomar decisiones en su contra", ha dicho la parlamentaria de Adelante.

Además, ha alertado del "perjuicio" que, a su juicio, supone esta medida para los pequeños comerciantes que se enfrentan a esta situación "en condiciones muy distintas a las de las grandes cadenas de supermercados".

Ana Naranjo considera que "ahora más que nunca hay que cuidar y proteger al comercio local, que tendrá un papel imprescindible en el mantenimiento de puestos de trabajo una vez se haya superado la crisis del Covid-19", por lo que ha pedido al Gobierno andaluz que "les garantice apoyo económico y dé facilidades en lugar de poner más piedras en su camino".

CONSUMO

Además, la diputada de Adelante ha pedido al Gobierno andaluz que se mantenga "vigilante ante incumplimientos de las medidas adoptadas por el Ministerio de Consumo que ya se están produciendo en grandes cadenas de supermercados de la provincia" de Córdoba "que se niegan a realizar devoluciones "por motivos sanitarios".

La parlamentaria de Adelante Andalucía ha remarcado que esta práctica es "ilegal" y que, aunque es el Ejecutivo central el que legisla, "la competencia sancionadora recae sobre la administración autonómica, que debe garantizar los derechos de los consumidores bajo cualquier circunstancia".