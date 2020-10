Adelante rechaza la "tomadura de pelo" del pacto educativo "de las derechas"

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha expresado este viernes su rechazo al "pacto educativo de las derechas" que se ha alcanzado en el Parlamento, y que ha tachado de "tomadura de pelo" y "mentira sin intención de pactar nada que mejore la educación pública andaluza".

En un comunicado, el portavoz adjunto de Adelante en el Parlamento, José Ignacio García, se ha expresado así al hilo del dictamen de la comisión del Parlamento sobre un Pacto Social por la Educación en Andalucía, que ha quedado aprobado este viernes con los votos a favor de PP-A, Cs y Vox, y pese al rechazo del PSOE-A y Adelante.

El portavoz de Educación de Adelante Andalucía ha defendido que su grupo ha participado "en todas las sesiones del pacto educativo", donde ha trabajado "duramente" en ella, así como ha presentado "un documento amplio de conclusiones", y "siempre" han estado "dispuestos a llegar a acuerdos para que este pacto fuera una realidad que cambiara la vida de la gente" y "acabara con determinadas injusticias del sistema educativo".

Sin embargo, desde Adelante lamentan que "algunas de las cosas que parecían de consenso en el grupo de trabajo no se transformaran en leyes", que es lo "verdaderamente vinculante en la acción parlamentaria", según ha apostillado García.

Ha añadido que se ha encontrado con que "los mismos grupos de la derecha que nos decían estar de acuerdo en el grupo de trabajo, cuando lo convertíamos en ley han negado siquiera su tramitación, que se pueda debatir", y al respecto ha puesto como ejemplo la "negativa por parte de PP, Cs y Vox de tramitar una ley para garantizar los derechos de los niños con necesidades educativas específicas de apoyo".

"Quieren poner algunos elementos en un documento no vinculante, pero cuando se traslada en leyes reales nos lo niegan todo", según ha criticado el parlamentario de Adelante, grupo que "no entrará en ese juego que no tiene ninguna intención de pactar ni de cambiar nada de la educación andaluza" y que, según ha continuado José Ignacio García, "responde más a la política del consejero (Javier) Imbroda de no escuchar a nadie y llevar a cabo su programa neoliberal, privatizador y recortador de la educación andaluza".

"Para eso que no cuenten con nosotros. Para pactar, para mejorar la educación andaluza y que sean pactos reales, sí, pero para jueguecitos parlamentarios no", ha sentenciado el portavoz de Adelante.