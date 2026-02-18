Adelante reclama una investigación "independiente" y debatir sobre el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha incidido este miércoles en su petición de una investigación "independiente" sobre el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del que este 18 de febrero se cumple un mes y en el que fallecieron 46 personas, así como ha abogado por abrir un "gran debate" sobre la situación del sistema ferroviario en Andalucía y en el conjunto de España.

Son dos mensajes que el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento en la que, al hilo del "trágico" recuerdo del accidente de Adamuz del que se cumple un mes, ha incidido en reclamar "una investigación independiente y que llegue hasta el final" para conocer lo ocurrido en ese siniestro.

"Que hayamos sido responsables y cuidadosos con respecto al debate en las primeras semanas después del accidente no puede servir de excusa para imponer el olvido", ha manifestado al respecto el portavoz de Adelante, quien ha defendido que "hace falta una investigación que llegue hasta el final", que sea "independiente y que no esté controlada por ningún partido político".

José Ignacio García ha agregado que "no queremos que pase como con el accidente de Angrois" de julio de 2013, tras el que desde "la propia Unión Europea" se "dijo que la investigación no llegó hasta el final", según ha subrayado el portavoz de Adelante, que ha tildado además de "inaudito que a día de hoy no haya habido responsabilidades políticas por el accidente de Adamuz".

Además, García ha considerado "muy llamativo" que ni el PP ni el Ministerio de Transportes "nunca hablen de las posibles responsabilidades que pueden tener las empresas subcontratas", que conforman "un maremágnum" en las que "cada una se encarga de un trocito, de una responsabilidad" en relación a "las líneas de alta velocidad", de forma que "nadie es responsable" plenamente, según ha criticado.

El portavoz de Adelante ha abogado además por "abrir un gran debate sobre el sistema ferroviario en Andalucía y en todo el Estado", porque "46 muertos no pueden quedar en el olvido", y no se puede "pasar página" de un accidente con "más de 150 heridos".

"Necesitamos un gran debate sobre el sistema ferroviario, recuperar el sistema ferroviario público y no seguir ahondando en las privatizaciones de este sistema", así como "tenemos que hablar de por qué Andalucía sigue desconectada del sistema ferroviario, no llega el tren a la mayoría de municipios, de comarcas, tenemos averías constantes, retrasos", de forma que "el sistema ferroviario en Andalucía se cae a pedazos", ha abundado el portavoz de Adelante, que ha zanjado el asunto sentenciando que "ahora es el momento de abrir este debate".