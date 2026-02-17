La Orquesta Joven de Andalucía se suma a la programación de la edición de primavera de 'Música en Segura'

Presentación de la edición de primavera del Festival Música en Segura - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, colabora en la edición de primavera del Festival 'Música en Segura', que se celebrará del 13 al 17 de mayo en escenarios como el Castillo de Segura (Jaén) o la Cooperativa de Orcera (Jaén), con la participación de la Orquesta Joven de Andalucía (OJA).

El delegado territorial de Cultura y Deporte, José Ayala, ha participado en la presentación de esta cita de la que ha dicho que es "un festival de excelencia, de calidad, lleno de originalidad y sensibilidad y que, además, es un vehículo descentralizador de la cultura".

Junto al director del encuentro, Daniel Broncano, Ayala ha apuntado también a la vertiente turística de 'Música en Segura' ya que "no sólo es un motor para atraer visitantes hacia Segura de la Sierra, sino que también se ha consolidado como un elemento de transformación social de la región".

La Orquesta Joven de Andalucía llenará de música la iglesia de los Jesuitas el día 16 de mayo con un programa de cámara basado en la obra de Manuel de Falla. Creada en 1994, esta formación tiene el objetivo de impulsar y complementar la formación musical de jóvenes valores con edades comprendidas entre los 14 y los 24 años de toda Andalucía.

Das Kolorit, el Dúo Metis o Lucía Rey son algunos de los artistas que complementarán este festival que también contará con Miguel de Antílopez, Ángeles Toledano o el Cuarteto Quiroga y José Antonio López, entre otros.

Considerado el mayor festival cultural de la España rural, 'Música en Segura' se desarrolla en Segura de la Sierra, a 1.200 metros de altitud, en pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El delegado territorial ha animado a la participación en este encuentro de cultura, música y de patrimonio "que no sólo da a conocer el destacado paisaje natural de la provincia y de la Sierra de Segura, sino que, al mismo tiempo, sorprende y emociona desde un rincón que nos recuerda que el compromiso de la Junta con la descentralización de la cultura es una realidad".