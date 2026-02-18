El Hospital Macarena de Sevilla organiza la reunión del Grupo de Estudio de Oncología Digestiva Andaluza

Una endoscopia practicada en el Hospìtal Macarena como imagen de recurso. - HUVM

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, organiza este jueves la nueva reunión multicéntrica en la que diferentes miembros del Grupo de Estudio de Oncología Digestiva Andaluza (Geoda) compartirán experiencias desde diferentes prismas clínicos sobre un cáncer digestivo poco frecuente, el colangiocarcinoma.

El encuentro, que se celebra a partir de las 15 horas en el Aula Magna del centro y al que acudirán como ponentes profesionales de los servicios de Oncología médica y Radiología del hospital sevillano, "pone de relieve el valor de un comité multidisciplinar a la hora de abordar un tumor maligno poco habitual que se produce en uno de los conductos que llevan la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado, provocando obstrucción de la referida vía", explica el centro en un comunicado.

Durante el encuentro científico se contextualizará la patología, se revisará la importancia del diagnóstico por imagen y de la endoscopia para visualizar, extraer biopsias y tratar directamente la obstrucción. Igualmente se ofrecerá la visión de la cirugía en el diagnóstico y tratamiento de este carcinoma de la vía biliar, así como el papel de la anatomía patológica respecto a los resultados histopatológicos y biomarcadores en el colangiocarcinoma.

Finalmente, y antes de abrir el debate que cerrará el encuentro y en el que ponentes y asistentes compartirán alternativas para optimizar e integrar procesos asistenciales, se ofrecerá la perspectiva clínica de la oncología médica sobre las diversas opciones terapéuticas y la importancia de la atención individualizada del paciente con colangiocarcinoma.

Se trata de un foro médico centrado en optimizar la atención transversal de esta enfermedad que afecta en la mayoría de los casos a personas mayores de 65 años y cuya prevalencia incide por igual a hombres y mujeres.