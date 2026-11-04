Adelante saluda la dimisión de Puente y urge investigar los accidentes y "acabar con el maltrato ferroviario" andaluz

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la portavoz de Hacienda, Mariví Serrano, durante la rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces en el Parlamento de Andalucía. A 4 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha saludado este miércoles la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, al entender que era algo que el dirigente socialista "tenía que hacer" y que "le honra haberlo hecho", al tiempo que ha urgido "una investigación independiente, transparente y rápida" para que "se sepa absolutamente todo" sobre el accidente de trenes registrado hace una semana en Urda (Toledo), y "sobre la situación ferroviaria de la línea Andalucía-Madrid" de alta velocidad, así como ha llamado a "acabar con el maltrato ferroviario a Andalucía".

Así lo ha señalado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha subrayado que su partido lleva "años denunciando" el "maltrato ferroviario" que, en su opinión, sufre esta comunidad autónoma, y del que los "espeluznantes" accidentes de Urda y Adamuz (Córdoba) registrados este mismo año "son la punta del iceberg", según ha advertido.

El representante de Adelante ha señalado que a su partido le "obsesiona" que un accidente como los dos citados "no vuelva a pasar", y al respecto ha señalado que "no se puede normalizar que se caiga 170 veces el sistema de seguridad de la línea Andalucía-Madrid y no pase nada", porque "no es normal".

Además, el portavoz de Adelante ha defendido que "hay que acabar con la privatización del sistema ferroviario", desde la premisa de que "la liberalización ha fracasado" y "lo que toca es volver a un sistema ferroviario 100% público".

"Creo que lo que ha pasado nos obliga a cambiar el modelo ferroviario", ha opinado José Ignacio García, que ha criticado que "después del accidente de Adamuz no haya cambiado nada" y se haya registrado "un segundo accidente".

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, José Ignacio García ha recordado que su formación lleva desde la pasada legislatura reclamando a la Junta que asuma las competencias en materia de trenes de cercanías que discurren por la comunidad autónoma.

"Lo que pedimos es que se cumpla el Estatuto de autonomía, que dice que Andalucía tiene que tener las competencias sobre los trenes de cercanías y media distancia que estén dentro del territorio" de la comunidad, ha señalado el portavoz de Adelante, que ha agregado que su formación ha pedido "muchas veces que se solicite formalmente desde Andalucía la reunión de la Comisión Bilateral para la asunción de competencias que también está recogida en el Estatuto de Autonomía entre la Junta de Andalucía y el Estado".

El portavoz de Adelante ha criticado que el PP-A no ha hecho "nada" al respecto, si bien desde su partido lo siguen "exigiendo", según ha querido dejar claro antes de remarcar que el Grupo Popular votó en el Parlamento a favor de una iniciativa en ese sentido que su formación presentó para, según ha opinado José Ignacio García, "meterle un dedo en el ojo al Gobierno del PSOE, por el corto plazo electoralista", pero "después no ha asumido absolutamente nada" desde el Gobierno de la Junta, "ni se lo ha tomado en serio", pese a ser ya "un mandato del Parlamento", y "ya no sólo del Estatuto", según ha puesto de relieve.

"SENSACIÓN DE DESCONFIANZA" CIUDADANA HACIA LOS TRENES

El representante de Adelante ha señalado además que le "preocupa mucho la falta, la sensación de desconfianza" que cree que "tiene gran parte de la población andaluza" en relación a la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid y hacia "todo el sistema ferroviario" en general, y ha considerado que "el primer objetivo que debe tener el Estado es que la ciudadanía andaluza vuelva a recuperar la confianza en que los trenes son seguros".

"Y para eso, antes que nada", los trenes deben "funcionar", según ha remarcado el portavoz de Adelante, que en ese punto ha insistido en urgir "una investigación independiente y transparente" y que se pongan "las medidas necesarias para que no vuelva a pasar" un accidente como el de Urda o el de Adamuz.

Además, ha sostenido que "la ciudadanía tiene que percibir que hay un cambio de modelo ferroviario, y si eso no se percibe, seguiremos ahondando en un problema que ya lleva años, que ha tenido dos accidentes gravísimos y que provoca que ahora mismo haya gente" que diga que "tiene miedo" a coger un tren.

En este escenario, José Ignacio García ha concluido que "la primera labor de un Estado" en relación a dicho "servicio público es que la gente recupere la confianza en el tren", y para eso son necesarias "investigación y medidas concretas", así como es "fundamental escuchar a los trabajadores de Adif y Renfe", según ha concluido el portavoz de Adelante.