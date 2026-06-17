Adelante subraya su negativa a Moreno: "Él mismo se ha descartado para mejorar la vida de los andaluces"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a las diputadas del grupo, Inmaculada Manzano y María del Carmen García , durante la rueda de prensa de los grupos parlamentarios en el Parlamento. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha remarcado su negativa a facilitar una futura investidura del presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno. Asimismo, ha subrayado van a ser "una oposición dura" contra el PP-A, y también contra Vox, en la presente legislatura.

"Es imposible que hagamos presidente de Moreno, es un peligro para los andaluces. Él mismo se ha descartado para mejorar la vida de los andaluces", ha asegurado en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

Asi ha respondido el portavoz de Adelante a las declaraciones de Moreno de este martes en las que señalaba que los partidos de izquierdas, PSOE-A, Adelante y Por Andalucía, se habían "autoexcluido de manera irresponsable" de un diálogo para abordar alguna "posibilidad de abstención" en su investidura como presidente de la Junta.

"¿Cómo podemos hacer presidente a un señor que se niega a decir la verdad sobre los cribados o que cierra el 75% de los centros de salud por las tardes? Del señor Moreno no podemos esperar nada", ha aseverado García que ha estado acompañado en la rueda de prensa por las portavoces adjuntas del grupo parlamentario, Inmaculada Manzano y Mari García.

En esta línea, Mari García ha insistido en que serán "la oposición real" en la cámara andaluza. "Lo hemos demostrado ya, no tenemos pelos en la lengua vamos a señalar los problemas venga de donde venga y no tenemos mochila", ha destacado.

Adelante ha equiparado su "dura oposición" tanto al PP-A como a Vox, a quienes ha señalado de estar "solamente interesados en sus intereses partidistas". "No hay diferencia entre ambos en sanidad, vivienda o universidades", ha señalado.

Por su parte, Manzano ha puesto el foco en la situación de la dependencia en la comunidad y ha señalado que 24 andaluces han fallecido en los primeros cinco meses del año "sin haber recibido ayudas para la dependencia".