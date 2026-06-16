Montero se reafirma en que el PSOE-A "ni por activa ni por pasiva va a contribuir" a que Moreno sea de nuevo investido

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en la sesión constitutiva de la XIII legislatura en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha reafirmado este martes en su posicionamiento contrario a que su partido pueda contribuir de alguna manera a una nueva investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía, un cargo desde el que, en su opinión, el dirigente 'popular' pretende seguir con una política de "privatización de servicios públicos".

"El Partido Socialista, ni por activa ni por pasiva va a contribuir a la privatización de los servicios públicos en Andalucía", ha aseverado en esa línea María Jesús Montero en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre una 'Carta a la ciudadanía andaluza' que publicó el sindicato UGT-A la semana pasada abogando por "tender puentes entre demócratas de verdad" para evitar que se pudiera formar gobierno en Andalucía "con fuerzas antidemocráticas" como, a su entender, podría ser Vox.

Y ello al hilo del resultado de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A se quedó a dos escaños de los 55 que marcan la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, y ha abierto negociaciones con Vox para intentar alcanzar un acuerdo de gobernabilidad.

María Jesús Montero ha considerado la carta de UGT-A como "una opinión personal del secretario general" del sindicato, Óskar Martín, y ha apuntado que en el PSOE "hay muchos militantes que tienen la doble condición" de afiliados a su partido y a UGT, y lo que le traslada la "gran mayoría" de estos es que no comparten "esa opinión respetable".

Y ella "no solamente" no la comparte tampoco, sino que ha dicho "con mucha claridad" que el PSOE-A no aspira a facilitar una investidura de Moreno para que siga una política de "privatización", y en ese punto ha reivindicado al PSOE como partido con "vocación de gobierno" y como "la alternativa al gobierno de la derecha compartida o de la derecha única de Andalucía".

Ha criticado además que Moreno le pida "ahora al PSOE públicamente que contribuya a que él sea el presidente privatizador de la Junta de Andalucía", mientras que el PP "no contribuyó a la investidura de Pedro Sánchez" como presidente del Gobierno, según ha censurado antes de preguntar al PP públicamente "por qué no contribuye a la gobernabilidad de España facilitando" la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

También ha denunciado que el PP, "siempre, permanentemente, se pone en contra de las iniciativas del Gobierno aunque le beneficien", como ocurriría, según ha abundado, con la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que ella misma presentó como ministra de Hacienda a comienzos de este año, y para cuya negociación desde el PP "se niegan a sentarse" con el Ejecutivo sin plantear un "modelo alternativo", según ha afeado.

PP Y VOX "LLEGARÁN A UN ACUERDO"

La secretaria general del PSOE-A ha incidido en augurar que el PP y Vox "llegarán a un acuerdo" en Andalucía tras el "vodevil" que, en su opinión, están protagonizando "para no dar explicaciones" y que no se conozcan "los extremos que se están hablando".

En ese punto, ha señalado que "una cosa es la prudencia en las negociaciones, y otra cosa es la oscuridad y el oscurantismo" que, en su opinión, se está produciendo en este momento por parte del PP.

Montero ha defendido que el PP andaluz "llegará a un acuerdo" con Vox "en extremos muy parecidos" a los que ambos partido han suscrito en otras comunidades autónomas como Extremadura o Aragón, porque ya "se lo ha dicho" así a Moreno "la dirección de 'Génova'" --en referencia a la dirección nacional del PP--, porque "el marco es el mismo" y "está acordado entre (Santiago) Abascal y (Alberto Núñez) Feijóo", según ha añadido.

Montero ha denunciado además que "en este momento la gobernabilidad no sólo no está garantizada" en Andalucía, "sino que parece que no hay movimiento para hacerla posible", y esta comunidad "no puede esperar" por los "problemas" que presenta "este verano" en materias como sanidad, ha advertido.

De igual modo, Montero ha descartado que el PP y el PSOE pudieran acordar "un programa de gobierno compartido vistos los ocho años" de gobierno de Juanma Moreno y "los valores del Partido Socialista", aunque sí concede la posibilidad de que socialistas y 'populares' puedan llegar "a lo largo de la legislatura" a "acuerdos puntuales" sobre "materias concretas" como la que le gustaría que fuera la reforma de la financiación autonómica, según ha agregado.

En esa línea, ha señalado que en el PSOE-A "por supuesto" que están "dispuestos a dialogar" con el PP-A "a lo largo de la legislatura", pero "una investidura no son acuerdos puntuales", sino que es "darle carta de naturaleza a la dirección política de Andalucía", que en este momento pasa con el PP-A por una "estrategia de deterioro de los servicios públicos, de la defensa de los intereses de una minoría y, en definitiva, por lo contrario y lo opuesto a lo que propone el Partido Socialista", según ha resumido María Jesús Montero.