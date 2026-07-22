Adelante urge una comparecencia de la consejera de Igualdad para explicar sus planes contra la violencia machista

El portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 22 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoce - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha exigido este miércoles una "comparecencia urgente" de la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López (PP-A), ante el Parlamento de Andalucía "para explicar cuáles son los planes a corto, a medio y a largo plazo" de su departamento frente a la violencia machista.

Así lo ha reclamado este miércoles el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha lamentado que, en lo que va de mes de julio, en esta comunidad autónoma "han sido asesinadas cinco mujeres, cuatro por ser pareja de un maltratador, y una por ser hija, en un caso de violencia vicaria", según ha precisado antes de llamar la atención además acerca de que "en las últimas 24 horas han sido asesinadas dos mujeres en Andalucía".

Por ello, en este contexto, ha considerado que "es imprescindible que la consejera" de Igualdad "dé explicaciones y sea clara y contundente", y ha expresado su deseo de que "la Junta de Andalucía sea tajante contra la violencia machista, y que no haya ni un átomo de negacionismo" en ella frente a esa cuestión.

"Quiero ver a la consejera que claramente se distancia de un partido como Vox que niega la violencia machista", ha abundado José Ignacio García antes de agregar que desde Adelante Andalucía tienden la mano para que dicha consejera acuda al Parlamento, y "sea nítidamente clara contra los partidos como Vox que son cómplices de la violencia machista", desde la premisa de que "en estos momentos se necesita claridad".

El portavoz de Adelante ha advertido de que, si no se produce esa comparecencia, desde su grupo empezarán "a pensar que en el Gobierno de la Junta de Andalucía el que manda en materia de violencia machista es Vox".

José Ignacio García ha invitado a preguntarse "qué pasaría" si "en 22 días hubieran asesinado a cinco guardias civiles", y él mismo ha respondido que estaría "todo el mundo montado en cólera", tras lo que ha subrayado que lo que ha ocurrido es que, en el mismo periodo de tiempo, "han asesinado a cinco mujeres por el hecho de ser mujeres".

EL CASO DEL EX CEO DE ADM

Al hilo de este asunto, además, el portavoz de Adelante se ha referido al caso de Gustavo Fuentes, el que fuera CEO de ADM, "la principal productora de la RTVA", del que "el 47% es propiedad de la Junta de Andalucía", según ha subrayado, y al que se le acusa de "abuso, de acoso sexual" tras la denuncia de una reportera.

El portavoz de Adelante ha remarcado que su partido apoya "tanto a la mujer valiente que lo ha denunciado como al resto de personas que no lo han denunciado por muchas razones" como la "precariedad" que se da "en los medios de comunicación", según ha añadido.

Además, ha anunciado que su grupo va a "exigir que en la primera comisión de la RTVA que se convoque en este Parlamento se den explicaciones sobre ello", para aclarar cuándo se supo en el ámbito de la Junta de Andalucía este caso, y "cuáles son los planes para que no vuelva a ocurrir, y para que esto no ocurra en la RTVA ni en ninguna de las productoras asociadas" a la radio televisión andaluza.

A preguntas de los periodistas, el portavoz de Adelante ha aclarado que su grupo va a pedir la comparecencia en dicha comisión tanto del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, como del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que "ha sido el responsable de la RTVA en la última legislatura y lo va a ser ahora también" en el nuevo Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Vox, ha subrayado.

Finalmente, José Ignacio García ha aseverado que "esto tiene que ser un antes y un después", y la denuncia de una trabajadora contra el entonces CEO de ADM "tiene que ser un acicate, un antes y un después para que, a partir de ahora, esto no ocurra nunca más".