Adelante urge al Gobierno a reformar el bono social térmico para que ayude también a cubrir necesidades de refrigeración

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado este miércoles al Gobierno central una reforma "urgente" del bono social térmico para que ayude también a determinadas familias a cubrir sus "necesidades de refrigeración" en contextos como el actual de ola de calor.

Se trata de una reivindicación que ha defendido el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha advertido de que "el calor también entiende de clases sociales" y "no es igual para todo el mundo", ya que "no se pasa igual esta ola de calor si tienes que estar trabajando a pleno sol, o en la cocina de un bar, un restaurante o un chiringuito, o si estás de vacaciones", al igual que tampoco es lo mismo "si tienes piscina que si no la tienes, si puedes ir a la playa o si puedes enchufar el aire acondicionado".

Por tanto, el calor "también es un tema político" ante el que "tenemos que intervenir desde las fuerzas políticas y desde la movilización política", según ha sostenido el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, formación desde la que plantean "dos medidas urgentes y de sentido común en medio de esta ola de calor", según ha detallado.

En primer lugar, desde Adelante exigen la referida "reforma del bono social térmico", que, según ha abundado José Ignacio García, "actualmente es una ayuda para aquellas personas que tengan dificultades para pagar las facturas de la luz destinadas a la calefacción y al agua caliente", de modo que "está pensada desde los sitios donde no sufren tanto el calor como en Andalucía".

En esa línea, desde Adelante exigen dicha reforma del bono social eléctrico "para que también incluya las necesidades de refrigeración, las necesidades de, por ejemplo, poner medidas de bioclimatización o poder enchufar el aire acondicionado", que "aumenta la factura de la luz", según ha continuado detallando el portavoz parlamentario, que ha defendido que dicho bono "tiene que cubrir también a la gente que sufrimos el calor y, por tanto, también a Andalucía".

El representante de Adelante ha apuntado que cree que esta reforma "se podría hacer con un real decreto ley de ámbito competencial estatal" y "no requiere" de un "gran cambio", sino "incorporar siempre una visión desde Andalucía", según ha apostillado para advertir de que, "cuando Andalucía no tiene voz propia" en el Congreso de los Diputados y nadie que desde allí avise de que "el problema de las temperaturas en Andalucía no es tanto por el frío como por el calor", no se incorpora "este tipo de cuestiones" en iniciativas como la del bono social térmico.

AYUDAS DE LA JUNTA PARA LA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS

Por otro lado, y tras considerar también que el Gobierno podría acometer esa forma "de manera urgente" sin esperar a la nueva legislatura que se conforme tras las elecciones generales del próximo 23 de julio, el portavoz de Adelante también ha detallado reclamaciones que trasladan a la Junta de Andalucía en relación igualmente a los efectos del calor.

Así, ha apostado por ampliar la cobertura de las ayudas de la Administración autonómica para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, que, según ha detallado José Ignacio García, actualmente "sólo cubren el 40% de las actuaciones que haya que hacer" en un inmueble, de forma que "si alguien no puede cubrir económicamente el 60%" restante de la rehabilitación de su vivienda, "no podrá llevar a cabo esa rehabilitación".

Tras subrayar que hay actuaciones para la rehabilitación energética y la "mejora de la eficiencia energética de una casa" que permiten que "la factura de la luz, el consumo energético y la huella de carbono bajen", ha insistido en que, "si las ayudas de la Junta sólo cubren el 40% de las actuaciones, no todo el mundo puede acceder" a esas reformas, y "en las casas de la gente que tiene mayores problemas económicos se pasa más calor en verano", según ha advertido también.

En esa línea, desde Adelante han defendido que, "para que sea una medida verdaderamente compensatoria", dichas ayudas de la Junta deberían "cubrir", para "la gente que más lo necesita, el 100% de las actuaciones" para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, según ha concluido José Ignacio García.