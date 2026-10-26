Adelante urge a la Junta una "respuesta estructural" a la "grave crisis" de comedores escolares en Andalucía

Archivo - El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha urgido este lunes a la Consejería de Educación a dar una "respuesta estructural" a la "grave crisis que están sufriendo los comedores escolares" en la comunidad autónoma, que desde dicha formación vinculan a la "política de privatización" del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A).

Así lo ha venido a trasladar el secretario de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha citado casos como el de las familias de los alumnos de un colegio de Granada que "han denunciado que en la comida de los niños había larvas de gusanos", así como que, en Málaga, las familias de otro centro "se han movilizado y han organizado una protesta en las puertas" del colegio "por la situación también de la alimentación" de los alumnos, y las familias de otro colegio de Doña Mencía (Córdoba) "han hecho una huelga de comedor y una protesta en las puertas".

El representante de Adelante ha subrayado su formación lleva "denunciando en los últimos años esta situación" desde el Parlamento, y ha remarcado que el PP tiene "una responsabilidad" ante esta cuestión tras decir que "eran situaciones ocasionales o problemas puntuales".

En ese punto, Néstor Salvador ha puesto de relieve que la Junta "ha tenido que abrirle expediente a la empresa de catering Mediterránea, responsable de más de 600 comedores escolares", y "ya se ha visto que no es una situación puntual", sino "estructural".

"La política de privatización de los comedores escolares del PP ha quebrado, y cada vez son más familias que no aguantan que sus niños estén sin comer, o comiendo comida de mala calidad", ha aseverado el representante de Adelante antes de aseverar que "la consejera de Educación tiene que dar una respuesta estructural", desde la premisa de que "la situación de los comedores escolares en Andalucía no aguanta más".

En ese punto, ha reivindicado la "solución" que ya planteó Adelante Andalucía a la Junta mediante una proposición de ley de comedores escolares "construida con la Codapa, con los sindicatos de educación, con diferentes movimientos sociales, que planteaba que haya cocina y se cocine en los colegios".

De esta manera, la propuesta de Adelante pasaba por que, "frente a una comida de mala calidad" y a "darle dinero a una empresa privada", hay que apostar por "que se cocine en los colegios, y que los niños y niñas de Andalucía tengan una comida a la altura de lo que merecen".

Tras criticar que el PP-A optó por "rechazar" esa propuesta de ley, Néstor Salvador ha insistido en defender que hay que "cambiar el modelo de privatización que ha fracasado", como "se está viendo y se va a seguir viendo en movilizaciones de las familias" ante la "insufrible" situación de los comedores escolares en Andalucía, y ha apelado a la Junta a que "escuche a la comunidad educativa y cambie el modelo" para garantizar unos "comedores escolares dignos".

Se trata, según ha concluido el representante de Adelante, de que la Junta "deje de forrar a varias empresas privadas" y, a cambio, construya "un modelo donde la alimentación de los niños y niñas andaluzas sea un derecho y sea de calidad".

"Esta es la disyuntiva, y ahora la consejera de Educación --María del Carmen Castillo-- tiene que responder: o está con las empresas privadas que se están forrando a cambio de darnos mal comida a nuestros niños y niñas, o está con la comunidad educativa que exige un cambio radical y de sistema" hacia "comedores escolares dignos en Andalucía", ha zanjado el dirigente de Adelante Andalucía.