PSOE-A critica la "nula respuesta" de Moreno ante los "continuos fallos" que se registran en los comedores escolares

La portavoz de Educación d el Grupo Parlamentario Socialista y secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, en una atención a los medios. - PSOE DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación d el Grupo Parlamentario Socialista y secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha criticado este domingo la situación "totalmente inadmisible" que atraviesan los comedores escolares en la comunidad autónoma ante la "nula respuesta" que está ofreciendo el Gobierno de Juanma Moreno "frente a los continuos fallos en el servicio".

En una nota, Alba ha enumerado "deficiencias graves" en las distintas provincias, alertando sobre la presencia de un "gusano en el arroz en un colegio en Granada ", la apertura de "expedientes abiertos en colegios en Córdoba ", o la protesta de "más de 25 centros educativos en la provincia de Málaga que se han plantado para decir que no quieren esa comida ".

Además , ha señalado la existencia de "familias que están totalmente indignadas" y ha recriminado la "falta de profesionales en los centros educativos donde la cocina se hace en el propio centro ".

Asimismo, la dirigente socialista ha exigido explicaciones urgentes a la consejera de Educación, censurando que trate de justificar las deficiencias argumentando que los platos únicamente se presentan poco atractivos.

Alba ha replicado con contundencia que los comedores escolares "no son un concurso de MasterChef" y que lo prioritario "no es el aspecto estético, sino asegurar que los menús tengan calidad y sean saludables para los menores".

La portavoz de Educación ha destacado que estos incidentes no responden a casos aislados o puntuales, sino a un "problema de modelo" que se repite en todas las provincias andaluzas debido al transporte de comida elaborada a gran distancia.

"No se puede cocinar a kilómetros para luego transportar esa comida y dársela a nuestros niños. Se tiene que cocinar en los propios centros donde se garantice la calidad y la salubridad ", ha sentenciado .

Por todo ello, la responsable de Educación del PSOE andaluz ha anunciado una doble iniciativa parlamentaria: pedir explicaciones directas a la consejera en el siguiente pleno del Parlamento de Andalucía y anunciar que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición no de ley para exigir que se trabaje en un cambio de modelo del servicio de comedores escolares en la comunidad.