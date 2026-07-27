Adelante valora que sea el "segundo partido preferido" por los andaluces para solucionar problemas

El portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha valorado este lunes que sean el "segundo partido preferido" por los andaluces para solucionar problemas importantes en la comunidad.

En un audio, García se ha pronunciado así a raíz de que este lunes se haya hecho público un nuevo Barómetro Andaluz por parte de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, en el que se refleja que el acceso y precio de la vivienda, la sanidad y la falta de trabajo, el paro, se sitúan como los principales problemas que existen actualmente en Andalucía.

A la pregunta de "qué partido político cree que puede dar una mejor respuesta" a esos problemas, el barómetro arroja que un 26,7% responde que el PP-A, por un 16,5% que señala a Adelante Andalucía, y un 12,3% que se decanta por el PSOE-A.

"Son datos que nos dan esperanza y apoyo, porque vemos que Adelante Andalucía es ya la segunda fuerza en preferencia de los andaluces para solucionar sus problemas", ha manifestado García, quien ha apuntado que, al final, "la política es eso, solucionar los problemas de los andaluces, de la gente trabajadora".

Ha indicado que el objetivo de Adelante es además "echar a las derechas" del Gobierno andaluz para garantizar realmente "la sanidad pública, la vivienda y los derechos de la gente trabajadora".

"Y para eso nos queda mucho camino, pero tenemos fuerza e ilusión y esta encuesta nos da un pequeño espaldarazo para seguir trabajando por lo verdaderamente importante, que es solucionar los problemas de los andaluces", ha recalcado.