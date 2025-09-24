Adelante ve "populista" la rebaja fiscal sobre animales de compañía y sugiere a Moreno ayudas para artículos sanitarios

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 24 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza ha tachado este miércoles de "populista" la rebaja fiscal anunciada este pasado martes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), para dueños de animales de compañía, en forma de deducciones por gastos veterinarios, y ha sugerido al jefe del Ejecutivo andaluz que, en vez de eso, proponga ayudas fiscales para la adquisición de artículos del ámbito sanitario como sillas de ruedas, prótesis o plantillas para los pies.

En rueda de prensa en el Parlamento, la diputada de Adelante ha reaccionado así al anuncio que este pasado martes realizó Juanma Moreno en un foro informativo en Sevilla, acerca de que el Presupuesto de Andalucía para el próximo año 2026, actualmente en elaboración, incluirá un nuevo paquete de rebajas fiscales, entre las que figurará una concebida para ayudar con los gastos veterinarios que deben asumir los dueños de animales de compañía.

En concreto, las próximas cuentas autonómicas llevarán prevista una deducción del 30% en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. En caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida, su dueño podrá acogerse a la deducción durante tres años, según avanzó Juanma Moreno.

La parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha tachado de "totalmente populista" esta rebaja fiscal, y eso a pesar de que ella misma es "dueña de un animal de compañía", según ha explicado, y ha apuntado que, con ella, Juanma Moreno "está intentando recoger el voto de las personas que tienen animales".

Además, la diputada de Adelante ha criticado que el presidente 'popular' andaluz "sigue tirando para lo suyo", porque esta rebaja fiscal beneficia por igual "a personas que cobran 6.000 euros y a quienes cobran 800 euros", según ha puesto de relieve para incidir en criticar que las siete rebajas de impuestos anunciadas por Juanma Moreno desde que es presidente de la Junta "siempre" van encaminadas a ayudar "a los mismos, a los ricos".

Tras insistir en tachar de "populista" la iniciativa relativa a los animales de compañía, la parlamentaria de Adelante ha preguntado al Gobierno andaluz si "no sería mejor una rebaja fiscal, por ejemplo, para quienes acuden al dentista", o para la adquisición de plantillas para los pies "de los chiquillos", o implementar "ayudas para la compra de sillas de ruedas, de muletas, de prótesis, de audífonos".

Son adquisiciones "sanitarias que a la gente le hacen falta de verdad", según ha remarcado Begoña Iza antes de apostillar que "aquí parece que la única que se dedica a ayudar a la gente es Adelante Andalucía con nuestra ley de gafas gratuitas que conseguimos llevar al Parlamento".

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

De igual modo, la parlamentaria de Adelante se ha referido a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la sanidad pública andaluza que han promovido sindicatos y el colectivo de 'mareas blancas', de la que ha celebrado que, "por fin, la Oficina del Censo Electoral ha validado las 57.000 firmas que se aportaron" para su respaldo y tramitación en el Parlamento, "recogidas en un tiempo récord gracias a la organización de la sociedad civil".

Begoña Iza ha explicado que la ILP ha llegado ahora "a la Mesa del Parlamento, que tiene dos meses para que por fin podamos discutir esta propuesta" en la Cámara autonómica, por lo que "ya sólo depende de las prisas que se dé el PP" para saber cuándo se debatirá.

Al hilo, ha señalado que el PP-A se está dando "mucha prisa" para la tramitación de iniciativas del Gobierno de la Junta, y ha expresado por tanto su deseo de que el Grupo Popular, con mayoría absoluta en esta legislatura, "no deje en el cajón esta Iniciativa Legislativa Popular que viene de la organización de la sociedad civil".

De este modo, la parlamentaria de Adelante ha concluido animando al presidente de la Junta a que se dé "prisa" para atender esta ILP, porque eso supondría "ponerse de parte de los ciudadanos que sufren la lista de espera y los recortes que está llevando a cabo" el Gobierno del PP-A, y su "trasvase de dinero público a la (sanidad) privada", según ha abundado Begoña Iza antes de puntualizar para concluir que "esta ILP no inhibe la posibilidad de que exista un Pleno exclusivo" en el Parlamento como el que desde hace tiempo vienen reclamando los grupos de oposición de izquierdas "para debatir el estado de la sanidad en Andalucía".