Adif pide al juzgado autorización para labor de mantenimiento a unos metros de la zona del siniestro de Adamuz

Archivo - Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz, a 30 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

MONTORO (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha pedido a la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, que le conceda autorización para la ejecución de tareas de mantenimiento a unos metros de donde se produjo el accidente, en torno al kilómetro 318,681.

Según recoge el escrito de Adif, al que ha tenido acceso Europa Press, se consideran "tareas que no alteran la infraestructura ferroviaria", si bien han solicitado "respetuosamente al Juzgado que autorice a Adif para la ejecución de trabajos en el sistema de detección del comportamiento dinámica del pantógrafo ubicado entre el perfil 317-35 (punto kilométrico 317,830) al perfil 317-39 (punto kilométrico 317,935), así como en otros elementos auxiliares asociados a su funcionamiento e infraestructura de soporte".

Al respecto, se expone que "estos trabajos requerirán corte de alimentación en catenaria y programación en horario nocturno por ser condiciones indispensables para realizar la actuación con las debidas garantías de seguridad y compatibilidad con la explotación ferroviaria". En caso de ser autorizadas, detallan que "las actuaciones serán llevadas a cabo por el personal de la empresa contratista (Elecnor) en coordinación con Adif".

Previamente, recuerdan que el 27 de enero, el Juzgado autorizó a Adif y al personal de las empresas contratadas por ésta a "acceder a la zona afectada por el siniestro con maquinaria pesada, medios técnicos y personal especializado al objeto de ejecutar las labores de reconstrucción y reparación necesarias en la infraestructura para restablecer el servicio ferroviario, por tratarse de actuaciones urgente y de interés general, en la forma establecida en el Fundamento de Derecho Segundo de esta resolución".

Con posterioridad, mediante providencia de 4 de marzo, se requirió a Adif para que, "sin perjuicio de la autorización concedida, se abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, tramo de Adamuz, sin preaviso a este órgano judicial con 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial", de ahí esta solicitud, fechada el día 23 de abril.