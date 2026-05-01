Sánchez abre su campaña llamando a "unir fuerzas" el 17M a favor del PSOE-A y avisa: "Hay partido y lo vamos a ganar"

1083446.1.260.149.20260501205620 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña en Cártama (Málaga). A 1 de mayo de 2026 en Cártama, Málaga (Andalucía, España). María Jesús Montero ha contado este viernes que es el primer día de - Álex Zea - Europa Press

CÁRTAMA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha debutado este viernes en la campaña electoral andaluza, que comenzó oficialmente en la medianoche, con un mensaje a favor de canalizar el voto de izquierdas y de "unir fuerzas" en torno a la papeleta del PSOE-A que encabeza María Jesús Montero como candidata, y ha augurado de cara a las elecciones del 17 de mayo que "hay partido y lo vamos a ganar" los socialistas.

Así lo ha trasladado el líder del PSOE en el transcurso de su intervención en el acto público que ha compartido este viernes festivo, 1 de mayo, en un pabellón de la Ciudad Deportiva de Cártama (Málaga) que se ha llenado con la participación también de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En este acto, que ha reunido a unas 1.800 personas dentro del recinto y a unas 400 fuera al completarse el aforo del pabellón, según cálculos de la organización, también han intervenido el secretario general del PSOE de Málaga y candidato en estas elecciones del 17M, Josele Aguilar, y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo.

En presencia también, entre otros, la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, el presidente del Gobierno ha recordado un mensaje que trasladaba Zapatero cuando era secretario general del PSOE y es que "el Partido Socialista sólo pierde las elecciones cuando las da por perdidas".

"Y yo os digo: en estas elecciones (del 17 de mayo) hay partido, y lo vamos a ganar", ha proclamado en ese punto Pedro Sánchez, que ha añadido que para lograr ese objetivo "hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo", que pasan, primero, por la "movilización", desde la premisa de que "no se puede quedar nadie en casa".

En segundo lugar, hay que convencer a la gente de que, si quiere "un gobierno de izquierdas", debe votar "izquierda", ha continuado Sánchez, quien como tercer ingrediente para alcanzar el objetivo de ganar el 17M ha citado el de "unir fuerzas en torno a aquella persona y a aquel partido político que puede liderar y liderará el gobierno de izquierdas a partir del 17 de mayo, votando al PSOE y haciendo presidenta a María Jesús Montero".

RAZONES PARA VOTAR A MONTERO

"Así que el partido lo vamos a ganar con movilización, con coherencia y con unir las fuerzas en torno al Partido Socialista y a María Jesús Montero", ha augurado Pedro Sánchez, quien además ha advertido de que "mal negocio" supondría "para Andalucía" si "el próximo 17 de mayo continúan gobernando aquellos que están privatizando y convirtiendo en clientes a pacientes, y no recuperando y reforzando el patrimonio de todos que es la sanidad, y el derecho que tienen los ciudadanos a tener una sanidad pública gratuita, pública, universal y de calidad".

En ese punto, el secretario general del PSOE ha aseverado que "si hay alguien que pueda arreglar la sanidad pública en Andalucía, esa es María Jesús Montero", al igual que, en su opinión, ocurriría en materia de vivienda, donde la candidata socialista, de ser presidenta de la Junta, aplicaría "la Ley de vivienda en Andalucía para proteger el derecho de los jóvenes y no tan jóvenes a acceder a una vivienda en compra o en alquiler", ha señalado.

"Por eso hay que votar también al Partido Socialista el próximo 17 de mayo", ha incidido Pedro Sánchez, quien ha insistido también en advertir de que, en sanidad, "se puede privatizar con insultos, como hace (Isabel Díaz) Ayuso, o a la chita callando, como hace (Juanma) Moreno Bonilla". "Pero el resultado es el mismo, la privatización de la sanidad pública y dejarlo en manos de unas pocas empresas", ha sostenido el presidente.

El líder del PSOE ha avisado además de la importancia de las elecciones autonómicas frente a los ciudadanos que creen que "no son importantes" en comparación con las generales, y en ese punto ha señalado que "en Andalucía la gente progresista siempre se moviliza a las generales, siempre responde, pero desde el Gobierno de España necesitamos aliados también institucionales", ha avisado para animar también a votar al PSOE-A el 17M.

En esa línea, ha señalado que se necesita "un gobierno en Andalucía que crea en esas políticas" del Ejecutivo que él preside y que "apueste por la vivienda protegida, por la construcción, por la rehabilitación y por la protección de la vivienda protegida". "Por eso necesitamos a María Jesús Montero al frente de la Junta de Andalucía", ha finalizado Pedro Sánchez.

