Adif registra retrasos en alta velocidad entre Madrid y Andalucía por una incidencia de un tren en Mora y Orgaz

Imagen de archivo de trenes. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha informado este miércoles que se están registrando retrasos ferroviarios entre Madrid y Andalucía por la incidencia de un tren en Mora y Orgaz.

Según ha señalado la entidad en un mensaje a través de su canal en la red social 'X' y consultado por Europa Press, dichos retrasos se están produciendo en la línea de alta velocidad.

Así, los trenes entre la capital del Estado y la andaluza están sufriendo demoras en sus llegadas a causa de una incidencia.