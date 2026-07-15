Retrasos en trenes de la línea C4 de Cercanías de Sevilla por incidencia por robo de cable entre La Salud y La Negrilla

Archivo - Tren de cercanías en una estación de Sevilla en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea C4 del núcleo de cercanías de Sevilla registran retrasos desde primera hora de este miércoles 15 de julio por una incidencia causada por un robo de cable.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia afecta a la señalización de la línea y ha sido provocada por un robo de cable entre La Salud y La Negrilla.

Adif comunica que sus operarios ya están trabajando para solucionar esta incidencia "a la mayor brevedad posible".