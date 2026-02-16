Adif termina la reparación de la vía en Adamuz y pone a disposición de las compañías reanudar el servicio "próximamente"

Imágenes de las obra de reparación de la vía en Adamuz tras el siniestro. Imagen de archivo. - Madero Cubero - Europa Press

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado que los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz (Córdoba), dañada por el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, han finalizado.

Fuentes de la empresa ha indicado a Europa Press que, tras obtener resultados "favorables" en las pruebas realizadas en la vía, la infraestructura "queda a disposición de las compañías ferroviarias para realizar las pruebas con material rodante que consideren necesarias", con el objetivo de reanudar el servicio comercial "próximamente".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado este lunes que la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía se reabrirá "mañana o pasado", tras estar casi un mes cortada por los daños provocados por el accidente de Adamuz. Fuentes del Ministerio inciden en que se está trabajando para que la reapertura sea "lo antes posible".

Los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo llevan sin operar el tramo completo de la línea desde que se produjo el accidente el pasado 18 de enero, cuando la vía se vio dañada, después de que tres vagones de un tren Iryo, que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha (Madrid), descarrilaran en Adamuz e invadieran la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia con destino Huelva, que descarriló tras colisionar con los vagones del Iryo.

Renfe activó un plan de transporte alternativo para responder a lo viajes más imprescindibles de los usuarios, haciendo el trayecto dañado en autobús, y usando también la vía de media distancia como alternativa.