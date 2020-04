Administraciones de Lotería calculan 18 millones de pérdidas en Andalucía en seis semanas de estado de alarma

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pérdidas que acumula el sector de las administraciones de lotería en Andalucía se mueve en una horquilla que oscila entre los 18 y los 24 millones de euros, a una media de 3-4 millones a la semana, durante las seis semanas de cese de su actividad tras la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Andalucía cuenta con unas 700 administraciones de lotería.

El concepto que manejan las administraciones de loterías para describir las pérdidas es el de lucro cesante. Los cálculos corresponden al titular de la Administración número 5 de Baza (Granada) y vocal en representación de Andalucía en la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal), José Gabriel López, en declaraciones a Europa Press. La cifra de lucro cesante a nivel nacional es de 19 millones de euros semanales, según los cálculos de Anapal.

El sábado 14 de marzo fue la última jornada de celebración del sorteo semanal de Lotería Nacional y última jornada que abrieron estos establecimientos. La financiación de las administraciones de lotería es la comisión por ventas, "que no se han revisado desde 2004", ha advertido José Gabriel López.

La repercusión en el empleo se estima a partir de una media de un administrador y dos empleados por cada administración, según las indicaciones de José Gabriel López, lo que arrojaría unas 2.100 familias afectadas en estos momentos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

"Éstos son puestos de trabajo directos", ha precisado el titular de la Administración de Lotería número 5 de Baza, Loterías El Abuelo, para aludir a actividades asociadas a las administraciones de lotería que han perdido clientes. "Ahora no vas a la imprenta a encargar un cartel", ha precisado José Gabriel López.

"Nos hemos acogido al ERTE con los empleados, pero en cuanto volvamos a la actividad esos puestos de trabajo no se pierden, no están perdidos", ha señalado el vocal de Andalucía en la Asociación Nacional de Administraciones de Lotería. Con el recuerdo de que "en la crisis de 2008-2009 se perdieron 15.000 empleos en todo el país porque bajaron mucho las ventas", espera que "en ésta no se pierda empleo".

Las administraciones de lotería forman la red de ventas de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y comercializan los juegos públicos del Estado: lotería nacional, quiniela hípica, quinigol, quiniela de fútbol y las loterías primitivas (euromillones, primitiva, bonoloto y el gordo de la primitiva).

Málaga y Sevilla son las provincias andaluzas con mayor número de administraciones dentro de esa cifra global de 700 administraciones. La asignación de administraciones de lotería por el Estado es directamente proporcional al volumen de población.

"No salen nuevos concursos de administraciones", ha explicado para seguidamente advertir de que "el mercado está algo saturado por el exceso de mixtos", en referencia a establecimientos como "bares que cuenta con una máquina para la Lotería Primitiva".

"NOS COSTARÁ UN POQUITO ARRANCAR"

Sobre las expectivas de futuro, José Gabriel López ha reconocido que "nos costará un poquito arrancar" tras señalar que "es una desgracia que nos ha caído a todos", así como el hecho de que las administraciones de lotería "están muy influidas por el turismo nacional".

La petición que ha presentado la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería es que julio, como todos los ejercicios, comience la campaña de Navidad. "Esperemos que sí, que podamos reabrir en julio", ha apuntado José Gabriel López.

En estos momentos, tras la declaración del estado de alarma, se ha suspendido la caducidad de los premios pendientes de cobro, por lo que cuando las administraciones de lotería reanuden la actividad ese periodo se reactiva. En el caso de la Lotería de Navidad quedaba una semana para el cobro de los premios. "Estamos en stand by, se ha parado todo y después se reactiva", ha explicado José Gabriel López.

El titular de la Administración número 5 de Lotería de Baza y vocal de Andalucía en la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería ha afirmado que "a título personal, quiero recordarle a la gente que cuando juega a juegos del Estado el dinero va al Estado, va para todos, que es un dinero que el Estado se gasta en la sociedad". "Con los juegos del Estado nos beneficiamos todos", ha apostillado.