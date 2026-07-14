Administradores de fincas lanzan una campaña para invitar a la "colaboración vecinal" para evitar robos en verano. - ADMINISTRADORES DE FINCAS

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Cafincas) ha puesto en marcha una campaña de concienciación en la que sitúa la "colaboración vecinal" como uno de los principales factores para prevenir robos en viviendas durante el verano.

Durante estos meses, marcados por la ausencia prolongada de los residentes, aumenta la vulnerabilidad de los inmuebles. En este contexto, los Administradores de fincas colegiados advierten de que "la seguridad no depende únicamente de sistemas tecnológicos o medidas individuales, sino del funcionamiento conjunto de toda la comunidad", ha recogido en una nota.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, Andalucía registró en 2025 más de 10.800 robos con fuerza en viviendas, situándose entre las comunidades con mayor volumen de este tipo de delitos. Los expertos advierten de que durante los meses de verano estos delitos experimentan un repunte ante la ausencia prolongada de los residentes.

Frente a esta realidad, el Consejo Andaluz pone el foco en el papel de los vecinos como "primera red de prevención". El control de accesos en portales y zonas comunes resulta determinante para evitar que personas ajenas al edificio puedan acceder y analizar posibles vulnerabilidades.

Del mismo modo, la atención a situaciones inusuales y la colaboración básica entre residentes refuerzan la seguridad del conjunto del inmueble. La configuración y mantenimiento de los espacios comunes también influye directamente en esta capacidad preventiva. Portales bien iluminados, accesos cuidados y zonas visibles favorecen la denominada vigilancia natural, un elemento que incrementa la percepción de control y actúa como factor disuasorio frente a posibles intrusiones.

En este sentido, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, Manuel Jiménez Caro señala que "durante las vacaciones, la seguridad de las viviendas no dependen solo de alarmas o de cerraduras, creemos que los vecinos de las comunidades de propietarios son la primera red de prevención.

Controlar los accesos, no abrir a desconocidos, recoger el correo de quien está ausente y avisar de cualquier situación extraña puede evitar muchos robos. La prevención, la colaboración vecinal y unas zonas comunes bien cuidadas son fundamentales para disfrutar de un verano más seguro".

A nivel individual, el Consejo Andaluz recuerda la importancia de mantener en buen estado puertas y cerraduras, así como de adoptar hábitos que no evidencien la ausencia. Una vivienda completamente cerrada, sin signos de actividad, puede resultar más vulnerable. Por ello, se recomienda mantener cierta apariencia de normalidad durante las vacaciones, apoyándose en redes de confianza para tareas cotidianas como la recogida del correo o la supervisión puntual del domicilio.

Asimismo, se insiste en que los sistemas tecnológicos, como alarmas o cámaras, deben entenderse como un complemento a estas prácticas y no como una solución aislada. La campaña también recuerda que la prevención no se limita a los robos. Durante la ausencia, pueden producirse incidencias como fugas de agua o gas que afectan a toda la comunidad, por lo que se recomienda adoptar medidas básicas de protección antes de salir de la vivienda.

Por último, ante cualquier indicio de robo a la vuelta, los Administradores de fincas insisten en no acceder al inmueble ni alterar la situación, contactando de inmediato con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con esta iniciativa, el Consejo Andaluz refuerza el papel de los Administradores de Fincas colegiados como agentes clave en la gestión de comunidades seguras, poniendo el acento en la responsabilidad compartida de los vecinos como elemento esencial para reducir riesgos durante los periodos vacacionales.