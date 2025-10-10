La AECC pide a Moreno una auditoría de los cribados de cáncer de la Junta de la mano de una agencia de Naciones Unidas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la reunión con la portavoz de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía en el Palacio de San Telmo, a 10 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) - Una representación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se ha reunido este viernes, 10 de octubre, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para "conocer en detalle las causas que ha provocado que miles de mujeres no hayan recibido la comunicación posterior a su mamografía" en el marco del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama, y ha aprovechado dicho encuentro para trasladar una serie de reclamaciones al jefe del Ejecutivo andaluz, entre las que figura la "puesta en marcha de una auditoría de todos los programas de cribado de la Junta de Andalucía realizada por una entidad independiente como es la IARC (Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de Naciones Unidas)".

Así se recoge en un comunicado difundido por la AECC tras dicho encuentro con el presidente de la Junta celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla al que han acudido Magdalena Cantero, representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía, y el presidente de la asociación en Sevilla, Jesús Maza.

Además de dicha auditoría, desde la AECC han solicitado al presidente andaluz "una comisión de seguimiento de la crisis formada por la propia Junta de Andalucía, la Asociación Española Contra el Cáncer, epidemiólogos y el resto de asociaciones de mujeres afectadas por los retrasos en el programa de cribado".

También, "dotar de los recursos necesarios para garantizar el derecho de los andaluces a la detección precoz del cáncer a través del funcionamiento adecuado de los programas de cribado", y "un sistema transparente de datos que incluya el registro andaluz de tumores".

Asimismo, para "ayudar a las mujeres andaluzas afectadas por esta situación de desinformación", la AECC ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía sus servicios de atención, así como su teléfono de atención gratuita continuada, 900 100 036.

Igualmente, la asociación ha pedido al presidente que "también se reúna con otras asociaciones de pacientes que han dado visibilidad a la problemática".

Por otro lado, desde la AECC advierten de que "España carece de un sistema de información integrado de conocimiento en cáncer con datos homogéneos, públicos, actualizados, accesibles y comparables que permita conocer la realidad del cáncer en general y la de los programas de cribado en particular".

"Esta falta de datos impide cuidar y proteger a la población española de manera adecuada, especialmente a las personas con cáncer", según advierte la asociación, que por ello "pide que las administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales trabajen de manera conjunta en este sistema integrado de información sobre el cáncer".

Asimismo, la AECC ha querido subrayar que lleva "muchos años pidiendo a las administraciones la publicación de datos sobre cribados y denunciando la falta de un mapa nacional sobre la situación de los programas de cribado poblacional en las distintas comunidades autónomas".

Finalmente, la asociación ha explicado que "está impulsando desde comienzos de año un estudio junto con la IARC, la agencia de investigación de la OMS --Organización Mundial de la Salud--, para tener un análisis cuantitativo y cualitativo de los programas de cribado de cáncer de colon", y ha querido remarcar que "la detección precoz es un derecho de la ciudadanía fundamental para mejorar el pronóstico de la enfermedad y está asociada con una mejora de la supervivencia".

MORENO COMPARTE OBJETIVO CON LA ASOCIACIÓN

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado esta reunión en un comentario en su cuenta en la red social 'X' en el que ha subrayado que escucha a la AECC "para seguir contando con su conocimiento y sus propuestas".

"Nos duele lo que ha sucedido y nos afanamos en el mismo objetivo: resolver el problema lo antes posible", ha añadido Juanma Moreno para concluir su comentario al respecto de este encuentro, que se ha producido tras otro que ha mantenido también este viernes en el Palacio de San Telmo con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, y su equipo "para abordar la auditoría de los cribados y el plan de choque" puesto en marcha por la Junta, según ha comentado el propio presidente.