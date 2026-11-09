Aemet activa el aviso amarillo en la Cuenca del Genil de Granada por previsión de lluvias

Archivo - Ciudadana protegiéndose de la lluvia y el viento. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha sumado Granada a las provincias andaluzas con avisos meteorológicos, concretamente ha activado el aviso amarillo en la Cuenca del Genil por previsión de una acumulación máxima de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El aviso estará activo hasta las 19,00 horas en esta demarcación, que engloba a toda la Vega de Granada, la comarca del Poniente Granadino y Loja, sumando un total de 74 municipios.

La previsión meteorológica para el inicio de esta semana en Andalucía se encuentra condicionada por el paso de la borrasca 'Bruna', que deja avisos por lluvias ya en seis provincias andaluzas --Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla--.

Ante los avisos de lluvia y tormentas, la Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad.

En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.