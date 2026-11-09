Cádiz celebra el Día del Flamenco con María Moreno y el recuerdo del 75 aniversario del nacimiento de Camarón

Maria Moreno, bailaora y coreógrafa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte celebrará, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el Día del Flamenco en Andalucía con distintas propuestas en las ocho provincias, teniendo en Cádiz un papel destacado la bailaora y coreógrafa María Moreno y el 75 aniversario del nacimiento de Camarón de la Isla.

Así, según ha indicado la Consejería en una nota, en Cádiz el Museo Provincial es el escenario escogido para una nueva edición de 'Flamenco Expuesto', que propone el encuentro entre el arte jondo y los espacios vinculados a la creación contemporánea y las artes visuales y que se celebra de forma simultánea el próximo domingo en las ocho capitales andaluzas.

En este espacio se llevará a escena 'Cháchara_Una conversación en movimiento', de la bailaora y coreógrafa gaditana María Moreno, que estará acompañada por Encarna Anillo al cante y Roberto Jaén a las palmas. Será el día 15 de noviembre, a partir de las 12, con entrada libre hasta completar aforo.

Además, una de las principales novedades de la conmemoración de este año es que el 16 de noviembre celebrará otra efeméride destacada para el calendario jondo este año: el 75 aniversario del nacimiento de José Monge Cruz 'Camarón de la Isla', uno de los cantaores imprescindibles del flamenco. Así, con la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas como aliados, se ha incluido dentro del Circuito Andaluz de Peñas un ciclo que recordará al cantaor.

La Consejería ha indicado que el primero de los recitales tendrá lugar el 14 de noviembre, a las 21,30 horas, en la Peña Flamenca Tío José de Paula de Jerez de la Frontera, con la cantaora Rocío del Corzo. La segunda cita será el 5 de diciembre, a las 14,30 horas, en la Peña Flamenca Linense de La Línea de la Concepción, con el cantaor David de Jacoba.

Junto a estas actuaciones, el Circuito Andaluz de Peñas programa otros recitales en la provincia que celebran el Día del Flamenco. Así, el cantaor Miguel de Tena actuará el 6 de noviembre en la Asociación Cultural Aires de Espera, en Espera; el bailaor Rafael Campallo lo hará el día 7, en la Peña Flamenca Cultural Linense, en La Línea de la Concepción; y José Méndez ofrecerá un recital el 13 de noviembre, en la Peña Flamenca de Jimena de la Frontera.

Por su parte, el día 14 Paqui Ríos actuará en la Peña Flamenca Valle del Guadiaro, en Guadiaro, mientras que el 21 de noviembre están previstas las actuaciones de Manuel Cástulo en la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real y de Perico El Pañero en la Peña Flamenca de Ceuta.

La programación se completa el 17 de noviembre con la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía en el Festival de Cádiz-Música Española. La compañía presentará 'Origen. La semilla de los tiempos' en el Gran Teatro Falla, un espectáculo dirigido por Patricia Guerrero junto al músico Fahmi Alqhai y la Accademia del Piacere. Esta creación establece un camino común entre el flamenco y la tradición histórica de la música española, mediante un encuentro entre dos universos artísticos que comparten raíces y posibilidades expresivas y evoca el mestizaje cultural explorando un pasado y un presente comunes a través de la música y la danza, ha explicado la Consejería.

En este sentido, ha añadido que 'Origen. La semilla de los tiempos' explora las raíces del Siglo de Oro y su huella en el flamenco actual con la fuerza escénica del ballet y la fusión de sonoridades de Accademia del Piacere, que confluyen en una rapsodia en siete actos para recorrer el tiempo en un viaje de ida y vuelta entre pasado y presente en el que jácaras, pasacalles, marionas y zarabandas revelan la conexión irrefutable entre la música barroca y los compases y rasgueos del flamenco.