La Aemet activa avisos de nivel amarillo en Sevilla y Málaga por lluvias que pueden dejar hasta 15 litros en una hora

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento en una imagen de archivo de noviembre de 2025 - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar en la tarde de este viernes 19 de diciembre avisos de nivel amarillo en las provincias de Sevilla y Málaga por lluvias acompañadas de tormentas que pueden dejar hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, el aviso estará vigente entre las 16.00 y las 20.00 horas en Sevilla capital y la campiña y entre las 21 horas y las 03.00 horas de este sábado en la provincia de Málaga, en concreto en la capital, la Costa del Sol y las comarcas del Guadalhorce y la Axarquía.

Las comarcas onubeneses de Aracena, el Andévalo y el Condado han tenido activado también aviso amarillo entre las 12.00 y las 18.00 horas por lluvias que pueden dejar hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora.