Aemet prevé cielos despejados en gran parte de Andalucía para el eclipse, con nubes puntuales en algunas zonas

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SEVILLA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Metereología prevé que los cielos permanezcan despejados en gran parte de Andalucía este miércoles 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar, aunque la presencia de nubosidad puntual en determinadas zonas de la comunidad podría dificultart su observación.

Así lo ha explicado la meteoróloga superior en Andalucía occidental de la Aemet Ana Montoro en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que, segúyn la previsión actual, para el miércoles se espera una situación de estabilidad y cielos despejados en buena parte del territorio andaluz, unas condiciones que en principio favorecerán la visibilidad del fenómeno.

Las principales excepciones se localizarán en el norte de las provincias de Granada y Almería, así como en la costa de Málaga y Granada y en el litoral oriental de Cádiz, donde podría aparecer nubosidad de carácter puntual.

"No es que vaya a haber un cielo totalmente cubierto", ha precisado la meteoróloga, si bien ha advertido de que estas nubes podrían aparecer en determinados momentos e "interrumpir" temporalmente la visibilidad del eclipse.

En cualquier caso, desde Aemet han recomendado consultar las actualizaciones de la previsión a medida que se acerque el miércoles y, especialmente, durante la propia jornada del eclipse, ya que la evolución concreta de la nubosidad podrá precisarse con mayor exactitud conforme se aproxime el fenómeno.

La jornada del eclipse coincidirá además con el comienzo de un nuevo episodio de altas temperaturas en Andalucía, que estará provocado por el desarrollo de una dorsal que favorecerá la entrada de aire seco y cálido de origen africano.

Esta situación, unida a la subsidencia de aire en niveles altos de la atmósfera, hará que los termómetros comiencen a subir de manera generalizada durante el miércoles, con especial incidencvia en el valle del Guadalquivir, done podrán alcanzarse valores próximos a los 40 grados.

Las altas temperaturas continuarán durante la jornada del jueves, cuando se mantendrá el episodio de calor y está prevista la activación de avisos amarillos y naranjas en las zonas más afectadas.

Entre ellas se encontrarán especialmente la Campiña cordobesa y las comarcas del norte y oeste de Jaén, donde se esperan temperaturas superiores a las del resto de la comunidad. No obstante, Aemet prevé que el incremento de los termómetros durante miércoles y jueves sea generalizado tanto en el valle del Guadalquivir como en buena parte de Andalucía.

Ante este episodio, este mismo lunes las temperaturas ya podrán alcanzar los 39 grados en algunos puntos de las provincias de Córdoba y Jaén. Aemet mantiene avisos amarillos por altas temperaturas en diferentes zonas del interior de la comunidad.

Junto al calor, la inestabilidad será otro de los elementos a tener en cuenta durante los próximos días, fundamentalmente en la mitad oriental de Andalucía.

Para este lunes se han activado avisos amarillos por tormentas en el norte de la provincia de Almería. La posibilidad de estos fenómenos está relacionada con una pequeña onda corta que, combinada con los elevados valores de temperatura y humedad, puede favorecer el desarrollo de tormentas de carácter local y puntual.

Esta inestabilidad podrá mantenerse durante los próximos días especialmente en el norte de Granada y Almería, donde existe la posibilidad de que se desarrollen sistemas convectivos locales capaces de dejar lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, además de rachas de viento.

Por el momento, los avisos previstos por estos fenómenos son de nivel amarillo y Aemet no contempla fenómenos costeros reseñables durante esta semana.

BAJADA DE LAS TEMPERATURAS A PARTIR DEL VIERNES

El episodio de altas temperaturas comenzará previsiblemente a remitir el viernes, cuando la llegada de una vaguada por el oeste de la Península favorecerá un descenso de los termómetros en Andalucía después de los valores elevados previstos para miércoles y jueves.

Este cambio marcará también el inicio del fin de semana del 15 de agosto. Aunque Aemet ha advertido de que todavía existe incertidumbre para ofrecer una previsión detallada de precipitaciones u otros fenómenos para el sábado, las primeras estimaciones apuntan a que las temperaturas ya habrán comenzado a descender.

De esta forma, por el momento "no parece que vaya a haber temperaturas muy elevadas" durante la jornada festiva del 15 de agosto, según ha indicado la meteoróloga, aunque será necesario esperar a los próximos días para concretar con mayor precisión la evolución meteorológica durante el fin de semana.

Aemet ha señalado que los valores más elevados de esta semana se concentrarán especialmente en el norte y oeste de Jaén y en la Campiña cordobesa, si bien el ascenso térmico de miércoles y jueves afectará de forma generalizada al valle del Guadalquivir y al conjunto de la comunidad.

Las temperaturas previstas se enmarcan, no obstante, dentro de los valores propios de esta época del año en Andalucía, antes del descenso térmico esperado a partir del viernes.