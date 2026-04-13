Aena recuerda que otros aeropuertos han cerrado el tráfico aéreo por obras como sucederá en Granada

Archivo - Imagen de archivo del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aena ha defendido este lunes que ha escogido la solución "más eficiente" para ejecutar las obras de regeneración de la pista de vuelo del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y ha hecho hincapié en que el cierre del tráfico aéreo como consecuencia de este tipo de obras no es algo "que sólo se vaya a dar en Granada".

La pista del aeródromo granadino tendrá que cerrar 21 días en mayo del año que viene y algo similar le ocurrirá al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, que se cerrará por el mismo motivo del 23 de abril al 27 de mayo de este año, un total de 35 días, según han detallado a Europa Press fuentes de Aena.

También lo hizo el de Vigo durante 25 días y en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se cerró una pista por completo durante 44 días; aunque, en este caso, tiene varias pistas. Lo mismo ha ocurrido en aeropuertos europeos como los de Nápoles (42 días), Estrasburgo (un mes de cierre) o Milán Linate (dos meses de cierre).

Desde Aena subrayan que el recrecido de la pista de vuelo de un aeropuerto es una obra de ingeniería de "gran complejidad". Aunque en el caso de Granada el grueso de los trabajos se realizará en horario nocturno, mientras las instalaciones están cerradas al tráfico aéreo, hay actuaciones en zonas especialmente críticas que son inviables si hay movimiento de aeronaves.

Así, la planificación y el faseado de la obra se han diseñado para optimizar "al máximo los tiempos".

De hecho, antes de decantarse definitivamente por esta planificación de los trabajos, Aena analizó en profundidad cuatro opciones diferentes y "la solución más eficiente desde todos los puntos de vista posibles era la que contemplaba el cierre completo durante 21 días".

Esto permitirá no sólo acelerar plazos (se trabajará día y noche), sino que, además, eliminará los altos riesgos que se darían en términos de seguridad operacional si se realizasen con aeronaves en movimiento por la zona.

Junto a ello, se han adoptado medidas que buscan acortar procesos, como, por ejemplo, la instalación en el propio aeropuerto de sendas plantas de producción de aglomerado asfáltico y de hormigón.

Durante el cierre, los trabajos más importantes se desarrollarán en las cabeceras de la pista de vuelo, las áreas críticas de las radioayudas y las calles de rodaje en sus zonas más cercanas a pista.

En relación con las cabeceras, se demolerá el pavimento rígido existente y se sustituirá por pavimento flexible. Este proceso obligará a realizar excavaciones de unos 35 centímetros de profundidad en una superficie de 24.000 metros cuadrados.

Los tiempos de ejecución no permiten llevar a cabo los trabajos en la ventana nocturna de cierre del aeropuerto, ya que esta actuación debe ejecutarse por capas, con tiempos intermedios de compactación y enfriamiento.

En el caso de las áreas críticas de las radioayudas, el tratamiento también requiere hacerlo sin tráfico, mientras que en las calles de rodaje se aprovechará el cierre para hacer, precisamente, las tareas más cercanas a la pista de vuelo (el resto de los trabajos en estas calles se programarían en horario nocturno, una vez que se reabra el aeropuerto al tráfico), que también serían inviables con aeronaves en movimiento por la zona.

ELECCIÓN DE LA FECHA

La interrupción del tráfico aéreo en el aeropuerto granadino, que durante ese periodo podrá operar desde el aeropuerto alternativo, el de Málaga-Costa del Sol, está prevista, en principio y según evolucionen los trabajos, desde las 2,15 horas del 5 de mayo de 2027 hasta las 6,30 horas del 27 de mayo de 2027.

Aena ha incluido en el cierre días de contingencia meteorológica, para asegurar que, incluso con climatología adversa, puedan finalizarse los trabajos previstos.

Los últimos días del cierre están reservados para revisiones de la pista y ayudas visuales, así como calibraciones de las radioayudas, con el objetivo último de garantizar los máximos estándares de seguridad operacional a la reapertura de la pista.

En cuanto a la fecha escogida, como en cualquier obra que se ejecute al aire libre, se ha buscado una ventana en la que hiciera buen tiempo para que los trabajos que se hagan en ese periodo no se alarguen y se realicen con todas las garantías; sobre todo, en lo relativo a los procesos de curado y extendido de pavimento.

Dicho lo anterior, desde Aena recuerdan que el tráfico del aeropuerto tiene un índice de estacionalidad muy bajo, y es que su comportamiento es bastante homogéneo a lo largo del año, por lo que, desde ese punto de vista, el impacto será similar al que habría tenido en cualquier otra fecha.

Estos trabajos se realizan en todos los aeropuertos ante el lógico desgaste que sufre el pavimento de la pista de vuelo por el trasiego de las aeronaves.

La periodicidad con la que se hacen los recrecidos varía en función del estado de la pista en el aeropuerto en cuestión, ya que no todos soportan el mismo nivel de tráfico o tipo de aeronaves.

Estas obras permiten prolongar la vida útil de la pista y hay que tener en cuenta que la última intervención de este tipo en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén se realizó en 2008.