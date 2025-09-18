El aeropuerto de Málaga contará con 1.500 millones para su ampliación y el de Sevilla con una pasarela de embarque más

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de inversiones en los aeropuertos de Aena se ha cifrado en unos 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031, con el fin de que estas instalaciones puedan "adaptarse al crecimiento de la demanda", según ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de este montante total 1.500 millones irán para la ampliación del aeropuerto de Málaga y para mejoras en el resto de infraestructuras andaluzas, como en Sevilla con una nueva pasarela de embarque.

Según la información facilitada por Aena a Europa Press tras la presentación de este plan de gasto, como paso previo a su incorporación en el Departamento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para dicho periodo, el aeropuerto de Málaga arrancará en este quinquenio sus actuaciones "más significativas" que llevarán a que la nueva superficie sea un 45% superior a la actual.

La ampliación de este aeropuerto consistirá, fundamentalmente, en la adecuación del control de seguridad para instalar las máquinas que permiten no sacar líquidos ni elementos electrónicos, crear un control de pasaportes con la superficie y prestaciones necesarias para que tenga la calidad y eficiencia necesaria y, a continuación, un dique no Schengen, paralelo a la pista nueva; también se reconfigurará el dique actual.

Por su parte, en el aeropuerto de Sevilla se prevé la ampliación de la zona de control de seguridad, actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal y la renovación de la climatización y PCI, así como de los accesos de llegadas, una nueva pasarela de embarque, renovación aseos, plataforma de gestión energética y nueva sala VIP. De igual manera, se contempla un nuevo edificio SEI, un simulador de fuego, la ampliación de aparcamientos y un plan fotovoltaico.

Aena destaca que el periodo anterior, 2022 a 2026, el proyecto contempló la reforma y ampliación del edificio terminal y de la central eléctrica y el recrecido de la pista de vuelo.

AEROPUERTO DE ALMERÍA, JEREZ, GRANADA Y CÓRDOBA

En el quinquenio 2027-2031, en el aeropuerto de Almería se prevé el diseño funcional para analizar las necesidades del terminal y el recrecido de pista, así como la mejora de la seguridad, con equipamiento para filtro y vehículos SEI.

Respecto al aeropuerto de Jerez (Cádiz), Aena prevé la mejora de la seguridad, actuaciones de mejora de procesos y calidad en el área de la terminal, con marquesinas para las sendas peatonales, la adecuación del PCI y de la zona de autobuses, una terraza solárium, impermeabilizaciones y equipamiento para facturación. De igual manera, se prevén actuaciones en el campo de vuelo y en plataforma, asi como para prevención de inundaciones, un nuevo edificio SE y ampliación de plataforma. En cuanto a la sostenibilidad, se buscará la migración a LED y se trabajará en las calderas y climatización.

En el caso del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, Aena prevé el recrecido de la pista, una nueva configuración de plataforma y la mejora de la seguridad con nuevo equipamiento, así como actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal, regeneración de pavimentos en los accesos, marquesinas en la zona de embarque y en la zona de autobuses, la ampliación de la zona de llegadas y mejoras en el sistema eléctrico. En cuanto a la sostenibilidad trabajarán en las calderas y climatización, junto a la migración a LED.

En el periodo anterior, este aeropuerto, amplió el edificio por la fachada este y se urbanizó el exterior de esta nueva zona, lo que se ha traducido en la incorporación de 1.185 metros cuadrados de superficie construida. Además, se remodeló la sala de embarque, que ha ganado dos puertas --se suman a las cuatro que existían previamente-- y un núcleo de aseos.

Destaca, asimismo, la mejora del control de pasaportes en la sala de preembarque para vuelos a destinos No Schengen. Por otro lado, Aena apunta que se ha ampliado y redistribuido el filtro de seguridad por el que los pasajeros acceden a la zona de embarque con sus equipajes de mano. Inversión de 3M de euros.

Por último, el aeropuerto de Córdoba prevé actuaciones en campo de vuelo y plataforma, adecuación de la plataforma y del pavimento de pista, así como mejoras de la seguridad y actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal.

Aena destaca que en el periodo anterior, se llevaron a cabo actuaciones en el edificio terminal. La obra contempló una nueva construcción, que quedó adosada y comunicada al terminal ya existentes. El edificio tiene más de mil metros cuadrados, por lo que se duplicó la superficie actual. De acuerdo con la planificación prevista, se realizaron actuaciones en las principales áreas funcionales. Así, la sala de embarque y la sala de recogida de equipajes tiene más de 350 metros cuadrados de superficie cada una, mientras que el vestíbulo de salidas alcanza los cien metros cuadrados.