Los aeropuertos andaluces programan 8.966 vuelos para Semana Santa, 6.189 internacionales y el 66,8% desde Málaga

Archivo - Viajeros en el aeropuerto de Málaga en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han programado desde este viernes, 27 de marzo, hasta el lunes 6 de abril, coincidiendo con los días festivos de Semana Santa, un total de 8.966 vuelos, un 1,9% más que el año anterior. De ellos, 6.189 son de índole internacional (69,02%), y del total, 5.996 operan desde el aeropuerto de Málaga capital, el 66,8% del total.

En este sentido, el día con mayor número de operaciones será el domingo 5 de abril, con 861 vuelos --592 internacionales y el resto nacionales--, mientras que el día con menor tránsito será el sábado 28 de marzo, con 724 vuelos --505 internacionales y 219 nacionales--.

Según los datos facilitados por Aena a Europa Press, el aeropuerto con más vuelos durante este puente es el de Málaga-Costa del Sol, con un total de 5.996, siendo 4.780 de carácter internacional y 1.216 nacionales. El día con más vuelos será el lunes 6 de abril, con 580, de los cuales 118 serán de índole nacional y 462 internacional; mientras que el día con menos será el Sábado de Pasión, con un total de 467 vuelos que se desglosan en 82 nacionales y 385 internacionales.

En el caso del aeropuerto de Sevilla, se posiciona en segundo lugar, con un total de 2.215 vuelos, siendo 1.258 de tránsito internacional y 957 nacional. En esta terminal, el día con mayor afluencia será el Domingo de Resurrección, con un total de 221 vuelos programados --126 internacionales y 95 nacionales--, mientras que el día con menor número de vuelos será el Sábado Santo, con 175 --100 internacionales y 75 nacionales--.

Con respecto al tercer puesto, se sitúa el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, con un total de 292 vuelos, 275 a nivel nacional y 17 de índole internacional. En concreto, el día con mayor tránsito será el Viernes de Dolores, con 33 vuelos de los cuales 30 son nacionales y tres internacionales; mientras que el día con menor número de vuelos será el Lunes Santo, donde los 19 vuelos previstos para ese día serán nacionales.

Tras este, el aeropuerto de Almería se posiciona en el cuarto puesto, contando con un total de 266 vuelos, de los cuales se han programado 195 a nivel nacional y 71 a nivel internacional. En este contexto, el día con mayor tránsito será el Martes Santo, con 39 vuelos --24 nacionales y 15 internacionales--, mientras que el día con menos número de vuelos será el Viernes de Dolores con 17 vuelos, todos ellos nacionales.

Por último y cerrando el ranking, el aeropuerto de Jerez (Cádiz), con un total de 197 vuelos, siendo 134 de carácter nacional y 63 internacional. De igual forma, los días con mayor número de vuelos serán el Lunes Santo, el Jueves Santo y el Sábado Santo, todos ellos con 22 --14 nacionales y ocho internacionales en el caso del lunes y el jueves, y doce nacionales frente a diez internacionales el sábado--; y el día con menor tránsito será el Viernes de Dolores, con 15 vuelos de los cuales diez serán de carácter nacional y cinco internacional.