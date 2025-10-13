Los aeropuertos andaluces reciben 3,74 millones de pasajeros en septiembre, con récord en Málaga y Sevilla

Archivo - Imágenes de turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, en foto de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han recibido casi 3,74 millones de pasajeros durante el mes de septiembre --en concreto, 3.738.222 viajeros--, registrando de este modo un nuevo récord mensual tanto en las instalaciones de Málaga como en las de Sevilla, según datos hechos públicos este lunes por Aena y consultados por Europa Press, con un total de 34.060 operaciones este pasado mes en el conjunto andaluz.

Por aeropuertos, en lo que llevamos de año, el de Málaga ha recibido casi 20,8 millones de pasajeros (7,5% más con respecto al mismo periodo de 2024), seguido por el de Sevilla, que ha superado los 7,15 millones de viajeros (+4,5%); el de Granada, con 845.389 pasajeros (+0,9%), el de Jerez, con casi 700.000 (-7,6%), el de Almería, con 643.078 viajeros (+0,2%), y el de Córdoba, con 17.224 viajeros (+153,3%).

Solo en el noveno mes de este año, el aeropuerto de Málaga ha recibido más de 2,62 millones de pasajeros (+5%), seguido por el de Sevilla, con 821.916 viajeros (+3,2%), el de Jerez, con 102.997 (-4,1%), el de Granada, con 92.821 pasajeros (+0,7%); el de Almería, con 87.505 viajeros (+3,3%), y el de Córdoba, con 3.182 viajeros (+443,9%).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió hasta este noveno mes del año 28.814 viajeros, lo que significa un aumento del 12,6%, con 2.282 operaciones (+11,2%). Solo en el mes de septiembre, los viajeros fueron 3.240 (+18,3%), en 262 operaciones (+19,1%).