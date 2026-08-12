Los aeropuertos andaluces superan los cuatro millones de pasajeros en julio con Málaga a la cabeza, un 7,3% más

Archivo - Imágenes de turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han superado los cuatro millones de pasajeros durante el mes de julio --en concreto, 4.205.405 viajeros--, según datos hechos públicos este miércoles por Aena y consultados por Europa Press, lo que supone un 7,3% más que el año anterior. En lo que respecta a las operaciones, se han producido un total de 38.952 este pasado mes en el conjunto andaluz.

Concretamente, en el séptimo mes del año, el aeropuerto de Málaga ha recibido 3.046.818 pasajeros (6,3% con respecto al año anterior); seguido por el de Sevilla, con 828.735 viajeros (8,9%); el de Jerez de la Frontera, con 123.018 (21,1%); el de Almería, con 114.067 (18,4%); el de Granada, con 84.649 (-2,6%); y el de Córdoba, con 4.535 (72,5%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto de Málaga ha acogido 20.839 (5,2%); seguido del de Sevilla con 6.191 operaciones (6%); el de Jerez, con 5.880 (9,9%); el de Granada, con 2.739 (14%); el de Almería, con 1.569 (1,3%) y el de Córdoba, con 1.460 operaciones (44%).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió este séptimo mes del año 3.583 viajeros, lo que significa un aumento del 3,6%, y con 274 operaciones (0,7%).