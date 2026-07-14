Los aeropuertos andaluces superan los tres millones de pasajeros en junio, un 7,4% más

Archivo - Imagen de archivo de un aeropuerto - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han superado los tres millones de pasajeros durante el mes de junio --en concreto, 3.985.965 viajeros--, según datos hechos públicos este martes por Aena y consultados por Europa Press, lo que supone un 7,4% más que el año anterior. En lo que respecta a las operaciones, se han producido un total de 36.792 este pasado mes en el conjunto andaluz.

Concretamente, en el sexto mes del año, el aeropuerto de Málaga ha recibido 2.771.417 pasajeros (5,3% con respecto al año anterior); seguido por el de Sevilla, con 886.407 viajeros (11,7%); el de Jerez de la Frontera, con 115.555 (19,6%); el de Almería, con 108.994 (24%); el de Granada, con 95.735 (1,7%); el de Córdoba, con 4.500 (120,9%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto de Málaga ha acogido 19.038 (5,5%); seguido del de Sevilla con 6.734 operaciones (14%); el de Jerez, con 5.655 (20,8%); el de Granada, con 2.284 (-4,4%); el de Almería, con 1.534 (3%) y el de Córdoba, con 1.287 operaciones (36,9%).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió este sexto mes del año 3.357 viajeros, lo que significa un aumento del 6,3%, y con 260 operaciones (1,6%).