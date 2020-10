Aertec Solutions desarrolla un dispositivo portátil que cambiará los sistemas de pruebas en tierra de las aeronaves

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de ingenieros de Aertec Solutions, en colaboración con Airbus Defence and Space, han investigado los últimos años sobre la realización de pruebas para la verificación funcional en tierra de los aviones, denominado Dongle AIM, que se ha traducido en la fabricación de un equipo portátil de pruebas. Por su portabilidad y su versatilidad, Dongle AIM revolucionará la manera de realizar hasta ahora las pruebas en tierra de las aeronaves.

Este pequeño dispositivo se puede conectar directamente al avión por cable o de forma inalámbrica y realizar las pruebas en cualquier ubicación, evita la necesidad de trasladar la aeronave hasta instalaciones especializadas y consigue que las pruebas puedan realizarse de una forma más rentable y eficiente.

Este equipo portátil de pruebas se puede configurar para enviar y recibir una amplia variedad de señales desde discretas o analógicas hasta protocolos de comunicación específicos de aeronaves (Arinc-429), ha explicado esta compañía especializada en aeronáutica y defensa.

El prototipo Dongle AIM ya ha superado exitosamente los tests en laboratorio y a finales de año se realizarán las primeras pruebas en avión. Este desarrollo se ha realizado en el marco del Programa Clean Sky 2, dentro del proyecto Passaro (caPAbilities for innovative Structural and functional teSting of AeROstructures).

Se trata de una solución mucho más rentable, rápida y ágil, que ayudará a optimizar las tareas de prueba asociadas al ámbito de la producción aeronáutica y el mantenimiento de aeronaves (MRO). Más de diez años de experiencia avalan a Aertec Solutions en el diseño, integración y mantenimiento de bancos de prueba eléctricos, electrónicos, hidráulicos, o mecánicos.

En el proceso de industrialización de las aeronaves, las pruebas en tierra son una fase relevante para verificar el correcto funcionamiento de todos sus sistemas (combustible, hidráulico, neumático, oxígeno, extinción de incendios, o control de vuelo).

Uno de los componentes de estos sistemas de pruebas en tierra son los denominados módulos de interfaz con la aeronave. Son equipos que estimulan los sistemas de la aeronave y recogen su respuesta para procesarla y valorar su funcionamiento gracias a un sistema de pruebas asistido por ordenador. Son pruebas esenciales para validar que los sistemas de un avión están funcionando correctamente.

Los módulos de interfaz actuales están formados por múltiples tarjetas electrónicas integradas en un rack (armario que integra, en un espacio reducido, todo tipo de dispositivos informáticos, electrónicos o de comunicaciones) que gestiona el intercambio de señales entre el sistema de pruebas en tierra y la aeronave.

Supone un procedimiento costoso y complejo con grandes requisitos de espacio, cableado, recursos humanos e instalaciones dedicadas.

Aertec Solutions es una tecnológica internacional especializada en aeronáutica y defensa. Nace en 1997 y hoy desarrolla su actividad en industria aeronáutica, sistemas aeroespaciales y de defensa y aeropuertos. Es proveedor preferente (Tier 1) del Grupo Airbus en servicios de ingeniería de fabricación y gestión de programas para sus aviones civiles y militares.

Su plantilla la conforma un equipo de más de 600 profesionales expertos en aeronáutica y dispone de oficinas en España, Reino Unido, Alemania, Colombia, Emiratos Árabes y Estados Unidos.